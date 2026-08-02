PSVはヨハン・クライフ・シャールのAZ戦で0-4の敗戦を喫し、今季は悲惨なスタートとなった。さらに、来週のエールディビジ開幕に向けても、アヤックスとは対照的に移籍市場でほとんど動けていない。これについてジャーナリストのラグナル・ニーメイヤーが質問すると、ピーター・ボス監督は皮肉を込めて返答し、それが再びニーメイヤーのいら立ちを招いた。

アヤックスはこの移籍期間にトル・アロコダレ（ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ、買い取りオプション付きレンタル）、マルコス・レオナルド（アル・ヒラル）、カイオ・エンヒキ（ASモナコ）、そしてフリーで経験豊富なデイリー・ブリントとユリアン・ブラントを補強した。さらに、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンもFCバルセロナからレンタル加入間近となっている。

PSVはAZからスフェン・マイナンスを獲得し、前季もフィリップス・スタディオンでレンタルでプレーしていたマチェイ・コヴァールをバイエル・レバークーゼンから完全移籍で迎え入れた。そのほかの動きは今のところない。「アムステルダムで起きていることに нервasになるか？」とニーメイヤーは問いかける。「その点はやはり気になります。かなりの大物がアヤックスに来ていますからね」

「多くの人がきっとこう思っているはずです。 PSVはそれにどう反応するのか？」と、NOSの記者ニーメイヤーは質問を締めくくった。「そうだね……」とボスは返す。「毎晩ベッドで震えているよ。なかなか寝つけない。薬ももらっているんだ」 ボスのこの返答に笑う者もいたが、ニーメイヤーはそれほど面白がってはいなかった。

「それは意地悪だ！」と彼は反応した。「それじゃ、僕の質問がばかげているって意味になってしまう。僕の立場からすれば、こういうことを一度あなたにぶつけたくなるのは分かるでしょう？」 ボスは「つまり答えはノーだ。そのことで何か変わるわけではない」と返した。いずれにせよ、PSVはプレシーズンも決して最高とは言えなかった。最初の本格的なテストはビジャレアル戦でなすすべなく敗れた（1-3）。

PSVが佐野航大（NEC）とルシャレル・ヘールトライダ（RBライプツィヒ）に強い関心を示していることは知られている。佐野をめぐっては、現時点でNECとPSVの隔たりが大きく、合意には至っていないが、ヘールトライダの加入は今や近づいているようだ。ただしフェイエノールトがPSVの妨害に乗り出しており、オランダ代表の同選手をデ・カイプへ呼び戻すためにあらゆる手を尽くしている。

PSVは来週土曜日、フォルトゥナ・シッタルトとのホームゲームで新シーズンをスタートさせる。さらに前回王者として、ボス監督率いるチームは今季もチャンピオンズリーグのリーグフェーズに臨む。前季のPSVは28位に終わってプレーオフ進出を逃し、期待を裏切った。