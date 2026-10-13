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ライブ
imago-sport-1084282035.jpgANP
Rian Rosendaal
翻訳者：

ピーター・ボス監督、ライプツィヒでPSVの各ラインに変更を加える

RBライプツィヒ 対 PSVアイントホーフェン
RBライプツィヒ
PSVアイントホーフェン
UEFAチャンピオンズリーグ

PSVは火曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでRBライプツィヒと対戦する。ペーター・ボス監督が先発メンバーを発表し、ヘーレンフェーンに2-0で勝利した試合から数人を変更した。レッドブル・アレーナで行われる一戦は21時にキックオフを迎える。 

レッドブル・アレーナでゴールを守るのはマチェイ・コヴァル。右サイドバックにはセルジーニョ・デストが引き続き入り、センターバックではライアン・フラミンゴに代わってルトシャレル・ヘールトロイダがアルマンド・オビスポとコンビを組む。左サイドバックはフィリップ・コスティッチが先発する。

マウロ・ジュニオールは金曜日のヘーレンフェーン戦でハーフタイム後に中盤へ移っており、ライプツィヒ戦ではその位置で先発する。これに伴い、ノア・フェルナンデスはベンチスタートとなる。佐野航大とスフェン・マイナンスがPSVの中盤を形成する。

前線ではイバン・ペリシッチが右ウイングに復帰し、左サイドではルベン・ファン・ボメルが攻撃を担う。リカルド・ペピの負傷により、フース・ティルがPSVの最前線を務める。

RBライプツィヒの先発メンバー：ヴァンデフォールト、バク、オルバン、ルケバ、ラウム、エル・アイナウイ、バンズジ、グルダ、エンクンク、ヌサ、カルドーゾ

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PSVの先発メンバー：コヴァル、デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ、マウロ・ジュニオール、佐野航大、マイナンス、ペリシッチ、ティル、ファン・ボメル。

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