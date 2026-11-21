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PSVは土曜日、NECとのアウェー戦でVriendenloterijエールディビジの戦いを再開する。セルジーニョ・デストはナイメーヘンでの大一番に間に合った。デ・ホッフェルトでの一戦は16時30分に始まり、ESPN 2で生中継される。

ピーター・ボス監督は土曜午後、長期離脱中のアダモ・ナガロ、イェルディ・スハウテン、サミ・ウアイサ、アラサン・プレアの4選手を欠く。

PSVのゴールを守るのはマテイ・コヴァル。デストは先週、負傷によりアメリカ代表を離脱したが、ボス監督は来週の週半ばにレアル・マドリーとの大一番を控えるなか、NEC戦で先発起用する。

PSVの守備陣に、そのほかの驚きはない。ルチャレル・ゲールトルディアとアルマンド・オビスポがセンターバックを組み、フィリップ・コスティッチが左サイドで先発する。

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PSVの中盤にも顔なじみの選手が並ぶ。マウロ・ジュニオールと佐野航大が中盤を支え、フース・ティルがこのラインの最前線に入る。

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前線ではイヴァン・ペリシッチが右サイドから、ストライカーのスヴェン・マイナンスへの供給を担う。ルベン・ファン・ボメルはデ・ホッフェルトで左サイドに入る。リカルド・ペピは土曜日の試合をベンチから迎える。

PSVはSCカンブールに5-2で勝利して代表戦期間に入った。これによりボス監督率いるチームはエールディビジの首位に立っているが、フェイエノールトとアヤックスが背後に迫っている。

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PSVの先発メンバー：コヴァル、デスト、ゲールトルイダ、オビスポ、コスティッチ、マウロ、佐野、ティル、ペリシッチ、マイナンス、ファン・ボメル。