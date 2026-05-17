ピーター・ボス監督は、ロナルド・クーマン監督との確執を受けて、ジョーイ・フェールマンの人柄について明快な声明を発表した。

ピーター・ボス監督は日曜日、ジョーイ・フェールマンとオランダ代表のロナルド・クーマン監督の騒動について「フェールマンの人柄に問題はない」とESPNに語った。

先週、フェールマンは2026年W杯に向けたオランダ代表の「55名予備リスト」にも選ばれなかった。この結果に失望した彼はESPNの取材で代表監督を強く批判した。

特に記者会見でのクーマン監督の言動がヴェールマンの反感を買っており、自分の性格がなぜ監督に理解されないのか全く分からないとも語った。この点についてボズ監督は「私も彼と問題なくやり取りできる」と同意を示した。

「彼とは非常にうまくやっている」とボズ監督は即座に語り、フェールマンの性格に問題はないと断言した。「もし彼が私の気に入らないことをしたら、そう伝えるよ。」

「彼は現実的で自己批判もできる。だから性格に問題はない」

ボスは、クーマンの発言については「何と言ったのか知らないし、知らないことに反応はできない」と語った。

「ジョーイのフラストレーションは理解できる。代表に選ばれず悔しいのは当然だ。だが彼が一番腹を立てているのは、周囲がその話題を大きく取り上げることであろう。ただし本人が何を言ったかは聞いていないので、私の推測に過ぎないかもしれない。」