ピーター・ボス監督はフォルトゥナ・シッタルト戦に向けて先発メンバーを大幅に入れ替えた。PSVの指揮官は先発11人のうち実に5人を変更している。PSVとフォルトゥナ・シッタルトは土曜20時にキックオフを迎える。この試合はESPN 1で視聴できる。

PSVでは、マテイ・コヴァールがいつも通りゴールマウスに立つ。最終ラインでは、ボス監督はヨハン・クライフ・スハールの一戦から大幅に変更を加えた。

キリアン・シルディリアとヤレク・ガシオロフスキは先発の座を失った。その結果、マウロ・ジュニオールが右サイドバックに回り、ノア・フェルナンデスは左サイドバックでそのまま先発する。ライアン・フラミンゴはアルマンド・オビスポとセンターバックを組む。

出場停止のジョーイ・フェールマンに代わってパウル・ヴァナーが入る。スフェン・マイナンスは引き続き先発。フース・ティルも、センターフォワードではなく中盤で先発する。前線ではルベン・ファン・ボメルが左ウイングとして復帰。リカルド・ペピがセンターフォワード、イヴァン・ペリシッチが右ウイングで先発する。これにより、デニス・マンとアミル・ブアムディもベンチスタートとなる。

PSVは今季、4シーズン連続でのリーグ優勝を目指している。しかしここ数週間、アイントホーフェンのチームは本来の調子に達していなかった。

PSVはビジャレアルとの親善試合で1-3の敗戦。さらに先週は、ホームで行われたAZとのヨハン・クライフ・スハールでも0-4と大敗した。

一方のフォルトゥナは、すでに9シーズン連続でトップリーグでの戦いをスタートさせることになる。昨季、リンブルフのクラブは11位でシーズンを終えた。

PSV先発メンバー：コヴァール；マウロ・ジュニオール、オビスポ、フラミンゴ、フェルナンデス；ヴァナー、ティル、マイナンス；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。

フォルトゥナ・シッタルト先発メンバー：ブランデルホルスト；ウィリン、ピント、ファン・オッテレ、フブナー、ダールハウス；ウキリ、イハターレン、ブライタイン；ゼーファイク、ロメニー。