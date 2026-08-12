『Voetbal International』によると、ピーター・ボスはエッシーン・バッセイを再びヨングPSVに戻した。 ウイングバックのバッセイはプレシーズンの全日程をトップチームとともに過ごしたものの、来季はそれでもエールステ・ディビジではなくケウケン・カンピューン・ディビジでプレーすることになった。

移籍期間が始まる前から、バッセイはPSVを去る見通しとみられていた。FCトゥウェンテとシュトゥルム・グラーツがオランダの年代別代表経験を持つこの選手の獲得に動いたが、断られていた。

というのも、5月にリク・エルフリンクが報じたところによれば、選手本人は移籍に前向きであるにもかかわらず、PSVはバッセイを売却する意向がないからだ。

エイントホーフェンのクラブは、現在2027年半ばまでとなっている契約を延長するため、19歳のこのサイドバックに新契約を提示している。

もしバッセイがそのオファーを受け入れなければ、移籍は選択肢の一つとなる。PSVがなお彼から何らかの利益を得たいのであれば、この夏か次の冬に売却しなければならない。

VIによれば、シュトゥルム・グラーツは今なお関心を示している。ヨハン・クライフ・スハールのAZ戦（0-4で敗戦）で途中出場したこの選手は、そのクラブでヨーロッパリーグに臨むことができる。