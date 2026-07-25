ピーター・ボス監督によれば、PSVがオランダ王者に4連覇することは決して既定路線ではないという。同監督は『Voetbal International』の取材でそう語った。

昨季、PSVはほとんど難なくリーグ優勝を成し遂げた。2位フェイエノールトとの勝ち点差は実に19、アヤックスはさらに離されて28ポイント差で続いた。その前の2シーズンも、シャーレはアイントホーフェンに渡っていた。

ボス監督は、来季ははるかに競ったシーズンになると見ている。「優勝できない最初の時が近づいているだけ、というのは当然ある」と同監督は切り出した。

ボス監督によれば、その一因として間違いなくアヤックスの動きがある。PSV指揮官は、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフがどのような路線を打ち出しているかを明確に見ている。

これまでのアヤックスは自前の若手を起用することが多かったが、ボス監督によれば、今はすぐに結果を出さなければならない経験豊富な選手たちに重心が置かれているという。そのため同監督は、アムステルダムのクラブが来季ははるかに大きな挑戦者になると予想している。

「アヤックスで何が起きているのかは明らかだ。あそこは来年に優勝するため、あらゆる手を尽くしている。今は若手を使うのではなく、勝負の厳しさを知っている選手たちを起用している。彼らはみな優れた選手で、すでに実績も証明している」とボス監督は述べた。

「だからこそ、あのアヤックスは、我々が勝ち点28差をつけたアヤックスよりも、ずっと我々を苦しめることになる。そしてフェイエノールトは、2位に入り、それでもチャンピオンズリーグ出場を決めた監督を解任した。本当にまた自分たちでやるしかない」と締めくくった。