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Bart DHanis
翻訳者：

ピーター・ボスは見切りをつけ、デ・ブライネ加入を前に数百万規模の移籍金で獲得した選手の放出を望む

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PSVが今冬、デニス・マンの売却を計画している。『アイントホーフェンス・ダフブラッド』のリック・エルフリンク記者が報じた。ルーマニア人アタッカーを放出し、ケヴィン・デ・ブライネを迎えるための枠を空ける考えだ。

マンは2025年夏、パルマから900万ユーロで加入した。加入1年目はピーター・ボス監督の下で重要な役割を担ったが、今季はPSVでほとんど姿を見せていない。

今季の先発はわずか2試合。AZに0-4で敗れたヨハン・クライフ・スハールと、ADOデン・ハーグとのアウェー戦での敗戦（1-2）だけだ。

途中出場の機会もほとんどない。チャンピオンズリーグでは短時間の出場が1回、エールディヴィジでも出場は5回にとどまる。エルフリンク記者によると、練習でもほとんど印象を残せていないという。

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NECから加入したサミ・ウアイサがコンディションを取り戻せば、マンの序列はさらに一つ下がる。そのためPSVは、デ・ブライネを迎えるために今冬の売却を望んでいる。

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2026年11月21日

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PSVはこの右ウイングの売却で利益を得ることも期待している。エルフリンク記者によると、マンにとってイタリアかスペインへの移籍は自然な次の一歩だという。

良いオファーが届かなければ、PSVは今冬のレンタル移籍も検討し得るが、売却を優先している。

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イタリアメディアは土曜夜、ナポリがベルギー人スターの移籍に500万～1000万ユーロを要求していると報じた。

デ・ブライネの移籍が実現する可能性はある。ムニル・ブアリン記者によると、元マンチェスター・シティのデ・ブライネはアイントホーフェンへの移籍を希望している。