ピーター・ボスは教訓を得た。「あの3選手はすぐにでも追い出すべきだった」

ペーター・ボスが、ボルシア・ドルトムントで監督を務めていた時期について内幕を明かした。Omroep Brabantのマスタークラスで、ドイツの名門クラブで早々に解任された理由を説明している。

このマスタークラスは12月初旬にミュージックヘボウ・アイントホーフェンで行われ、今週木曜日から地域放送局のウェブサイトで視聴できるようになっている。会場からは、非常に優れた選手と一緒に仕事をする中で、その選手が監督の求めることを実行しなかった場合、自身のビジョンに妥協したことがあるかどうかという質問がボスに投げかけられた。

ボスは、ボルシア・ドルトムントでそれをしたと認めつつ、あとになって後悔したと明かした。指揮官はドイツで素晴らしいスタートを切っていた。BVBでリーグ戦最初の5試合に勝利し、首位としてバイエルン・ミュンヘンに勝ち点5差をつけていた。

その後、チャンピオンズリーグでレアル・マドリーと対戦し、ホームで1-3の敗戦を喫した。「その時、ギリシャ人のセンターバックであるソクラティス・パパスタソプーロスが、GKと守備的MFを集めて座り、『あの監督は完全に狂っている。前に出すぎなんだ。見てみろ、3失点したじゃないか』と言ったんだ」とボスは語る。

「彼らはチームが実際にバラバラになり始める原因をつくった。あの時、私は対処すべきだった。彼らと話し合いをするべきではなく、すぐに追い出すべきだった。今の知識があれば、そうしていたはずだ」

ボスはパパスタソプーロス以外の名前は挙げていないが、レアル・マドリー戦に出場し、当時不動の先発だったGKロマン・ビュルキとヌリ・シャヒンを指している可能性がある。

ボスは2017年12月、直近13試合で1勝しか挙げられなかった後、最終的に解任された。また、会食の際にルイ・ファン・ハールが、ドルトムントで何がうまくいかなかったのかを正確に知りたがっていた様子についても語っている。

オーバメヤンとの問題

「オーバメヤンは私の第一のストライカーだった。私の就任時、テクニカルディレクターはチームに変更はないと伝えていたが、それでもオーバメヤンは中国へ移籍することになるだろうと言っていた」と、ボスはファン・ハールに話した。「ドルトムントはその移籍で8700万ユーロを受け取り、本人は年間2400万ユーロの手取りを得られるはずだった。あれでは引き留められないのも分かる」

結局、その移籍は破談になった。「オーバメヤンはそのことに腹を立てていた。特に、テクニカルディレクターが1週間後に、もう誰もチームを離れないと言ったからだ。その少し後に、ウスマン・デンベレが1億4000万ユーロでバルセロナに売却された。オーバメヤンは怒っていて、毎日ロッカールームに1分遅れて入ってきた」

その後、ボスはオーバメヤンを別に呼んで話をしたという。「彼は、私個人に対するものではなく、クラブに原因があるのだと話していた。オーバメヤンはそれでも遅刻を繰り返した。そんな中、ある時私は記者会見があったのだが、彼はフランスのYouTubeチャンネルを呼び、試合前日にもかかわらずその対応にかなり追われていた。それが私にとって我慢の限界だった。だから、その週末は彼を起用しなかった」

ファン・ハールは、その後何が起きたのかを知りたがった。「『それで？』と彼は聞いた。私は、アウェーのシュトゥットガルト戦にオーバメヤンを帯同させなかったと話した。するとファン・ハールは再び『それで？』と聞いた。その翌日、チーム全体がそれぞれ意見を持っていたので、私は全選手を交えた話し合いを設定した。そしてその翌日、オーバメヤンは再び全体練習に参加した」

「するとファン・ハールは『間違いだ!!!! 彼を追い出すべきだった』と言った。私は本当に驚いて、その次の冬にオーバメヤンはおよそ6000万ユーロでアーセナルへ移籍したのだと伝えた。そんな選手を追い出せるはずがないだろう？ その時ファン・ハールからどんな反応が返ってきたと思う？ 『いや、そして追い出されたのは君の方だった』だ。まさにその通りでもあるよ」とボスは笑いながら締めくくった。



