ヨルディ・クライフはピーター・ボスにアヤックス監督就任を打診していない。ボス自身がNOS番組『Studio Voetbal』で明かした。

司会のショールト・ファン・ラムスホルストがPSV監督に直接尋ねると、ボス監督は「いいえ」と即答した。

「彼は『君がPSVで充実しているのが分かるから、あえてしなかった』と言った。だから、彼はしなかった」と説明した。その代わり、ボスは今年3度目のリーグ優勝を果たしたPSVとの契約を2年延長した。

一時はオランダ代表監督就任も取り沙汰されたが、実現は難しそうだ。オランダサッカー協会（KNVB）はワールドカップ後に現監督ロナルド・クーマン氏の続投を決めるかどうか、まだ判断していない。まずは大会の経過と結果を見極める方針だ。

ボズは、W杯後にデ・ヨングから打診があってもPSVを辞めるつもりはないという。「正式な約束はなく、予想もしていない。通常、そんなことは起こらない。PSVで充実しており、2年延長した理由がある」。

代表監督は「夢の仕事」だと認め、「とても特別なこと」と語った。ファン・デル・ファールトは「互いをよく知っている。代表監督なら、人生を楽しめる。試合が少ないから」とまとめた。

アルノ・フェルメーレンは、オランダサッカー協会（KNVB）がワールドカップ後に結果如何に関わらずクーマン監督と契約更新しないことを早期に決定し、その時点でPSV監督にオファーしていれば、ボズ監督の対応は変わっていたのではないかとまだ気にしている。

「その場合、真剣に検討していたでしょう」とボスは答えた。「とはいえ、その話は一度も出ず、KNVBの判断も理解できる。だが、私は待てない」