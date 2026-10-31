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ピーター・シュマイケルは、土曜日のチェルシー戦でマンチェスター・ユナイテッドが0-2で敗れた責任は「ひとえに」リサンドロ・マルティネスにあるとした。マルティネスはモーガン・ロジャーズの先制点に絡むミスを犯し、その後、コール・パーマーにPKを与えるファウルで退場処分を受けた。元ユナイテッドGKのシュマイケルは今、マルティネスはそもそもクラブにふさわしい選手ではないと確信している。

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シュマイケル、チェルシー戦の敗北はマルティネスの責任と断言

前半は両チーム無得点で終わったが、ロジャーズがマルティネスの拙い守備を突き、50分にチェルシーの先制点を決めた。64分には、ユナイテッドのペナルティーエリア内でマルティネスがウェズレイ・フォファナを前腕で殴って退場となった後、パーマーがPKを決め、シャビ・アロンソ率いるチームがリードを2点に広げた。

この結果、マイケル・キャリック率いるユナイテッドは9試合未勝利となった。だが、シュマイケルは誰に責任があるかについて迷いはなかった。試合終了後、「この責任はすべてリサンドロ・マルティネスにある」と語った。

シュマイケル、マルティネスの発言と契約に疑問

シュマイケルはさらに、この日のプレーをマルティネスの最近の激しい発言と結びつけ、同選手が移籍を画策していたのではないかと示唆した。「この試合での彼のプレーはまったくもって恥ずべきものだ。2週間前、彼はチームメイトやクラブに対して、非常に強い発言をした。移籍を実現しようと画策しているように感じられた。彼は契約の最終年にいる」

「今日の彼の行為については、正直、言葉がない。先制点の場面だ。彼はワールドカップ決勝を戦った選手なのに、先制点やPKの場面であんな守備をしてはいけない。あまりに信じられないことで、本当に言葉がない。それなのに、自分は何も悪くないとでもいうように首を振りながらピッチを去った。ひどすぎる」

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マルティネスはマンチェスター・ユナイテッドに「ふさわしい選手ではない」

シュマイケルは、先制点の場面でロジャーズにいとも簡単に突破を許したことに困惑し、問題は今回に限ったものではないと主張した。「どうしてあんな守備ができるのか、本当に理解しがたい。モーガン・ロジャーズがそのまま突破している。彼はただロジャーズを行かせてしまった。あれではまったく不十分だ。プレミアリーグでプレーするなら、もっと良い守備をしなければならない。マンチェスター・ユナイテッドでプレーするなら、なおさらだ」

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「私が彼を責めてばかりいると言われるかもしれない。だが、今季の失点には、彼が主な原因となり、果たすべき役割を果たしていない場面が数多くある。2週間前の彼の振る舞いと、今日のPKの場面での行為を見れば、彼がマンチェスター・ユナイテッドにふさわしい選手ではないことが分かると思う」

キャリックへの重圧が増す中、マルティネスの去就に疑問

先制点を許した際の守備について問われたキャリックは、こう語った。「あの失点の仕方は、決して良いものではない。モーガン［ロジャーズ］が我々の中央を突破した。あの時点では試合は拮抗していた。間違いなく大きな場面だった」

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未勝利が9試合に伸び、キャリックへの重圧は増すばかりだ。シュマイケルの見解により、オールド・トラッフォードでのマルティネスの将来にも改めて疑問が投げかけられている。