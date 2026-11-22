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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ピーター・シュマイケルが、リヴァプール戦での大敗を受けて古巣の現状に厳しい警告を発した。成績が憂慮すべきほど低迷し、プレミアリーグの順位表で下位に沈んだことから、マンチェスター・ユナイテッドは残留争いに巻き込まれる恐れがあるとの見方を示している。

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マンチェスター・ユナイテッドは、アンフィールドで行われたリヴァプール戦で0-4の大敗を喫した 。この試合では開始わずか8分でレニー・ヨロが退場となり、チームは10人での戦いを強いられた。数的優位を生かしたリヴァプールは、そのファウルで得たFKからドミニク・ソボスライが先制点を挙げると、フロリアン・ヴィルツが追加点を記録。さらに後半にはリオ・ングモハとビクトル・ムニョスが2ゴールを加え、マウリシオ・ポチェッティーノ監督にとってマンチェスター・ユナイテッドでの船出は極めて厳しいものとなった。

シュマイケルは英紙『ザ・サン』が伝えたコメントの中で、マンチェスター・ユナイテッドが非常に低い順位でシーズンを終える可能性を懸念していると明かした。降格圏が迫る現状を考えれば、10位か12位でも許容できる結果になり得るとの見解を示している。

元デンマーク代表GKは次のように続けた。「正直に言って、マンチェスター・ユナイテッドが10位か12位でシーズンを終えられるだろうか？ それなら上出来だ。こんなことを言うのはばかげているとわかっているが、我々は降格圏にいるんだ」

リヴァプールに敗れたことで、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグの順位表で19位（勝ち点8）に転落した。首位アーセナルとの差は勝ち点20に広がっており、シーズン終了まで27試合を残しているとはいえ、チームは極めて厳しい状況に置かれている。

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シュマイケルは、現在のマンチェスター・ユナイテッドの姿は降格の危機にあるチームのようだと指摘。欧州カップ戦出場圏を争うことや、イングランドの強豪としての地位を取り戻すことを考えるよりも、まずは下位から抜け出すことを優先すべきだと強調した。

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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは「このチームは降格の危機にあるチームのように見える。だから今の目標は、降格を回避することでなければならない」と語っている。

またシュマイケルは、チームの行く末を最終的に判断するにはまだ早いとしながらも、シーズン後半戦が近づく中でこのようなパフォーマンスと結果が続くことに警鐘を鳴らした。そして、残留を争うチームの立ち位置が決まるうえで、3月が重要な時期になると強調している。

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「我々は皆プレミアリーグでプレーしてきたから、今が11月で、12月が近づいていることはわかっている。本当に問題になるのは今ではなく、3月を迎えた時だ。もし彼らがこんな戦いを長く続けるようなら、つまり、問題になるだろう」

厳しい批判を口にした一方で、シュマイケルはマウリシオ・ポチェッティーノ監督がチームの抱える問題の一部を解決できると信頼を寄せた。ただし、現在の選手陣容ではプレミアリーグのタイトルを争えるチームを築くことは不可能だとの見方も示している。

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「だが少なくとも、彼ならそうした部分を修正できると信じている。ただ、優勝できるチームを作ることは決してできないだろう。この選手たちではね」

一方のポチェッティーノ監督も、マンチェスター・ユナイテッドの順位について言及を避けなかった。チームが残留争いに巻き込まれる可能性について問われると、それが向き合わなければならない現状であることを認め、選手たちに今後の試合で勝利を挙げることに集中するよう求めた。

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これらの発言は、今後のマンチェスター・ユナイテッドが大きな試練に直面していることを示している。問題は宿敵リヴァプールに敗れたことだけにとどまらず、順位表での立ち位置や、危険水域から抜け出せるのかという高まる不安にまで広がっている。