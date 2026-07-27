イタリアで騒動が勃発した。アンドレア・ピルロが代表チームの新監督に就任しないことが正式に決まり、テクニカルディレクターのパオロ・マルディーニは連盟会長ジョバンニ・マラゴに激怒している。

イタリアは3月にジェンナーロ・ガットゥーゾが退任して以降、代表チームの後任探しを続けていた。カルロ・アンチェロッティとペップ・グアルディオラに断られたあと、マルディーニはピルロにたどり着いた。

ピルロとの契約はほぼまとまっていたが、日曜夜になってマラゴが突然交渉を打ち切った。ロシアのブックメーカーとの協力関係を理由に、ピルロと契約する意思はないという。

ピルロはこの突然の拒否に反応した。大きなショックを受けている。「選手として、そして今は監督として、私はキャリアを通じて常に、自分が働いてきた国々の法律と、自ら署名した契約を完全に順守して職務を遂行してきた」

「最近の論争の対象となっているその業務上の協力関係は、アラブ首長国連邦での私の仕事の歩みの中で生まれたものであり、純粋に商業的な性質のものにすぎない」とピルロは続けた。

「その協力関係に政治的な意味を与えるのは、私が一度も表明したことのない、そして私のものではない信条を私に帰することを意味する。私に評価と信頼を示してくれたマルディーニとレオナルドに感謝したい」と、この113試合出場の元イタリア代表は続けた。

「彼らの能力、真摯な姿勢、そしてイタリアサッカーに常に注いできた愛情を私は知っている。純粋に商業的な選択が、これほど早く公の議論に巻き込まれ、その結果として、自分のものではない意味や意図を私に帰されることになったのは残念だ」

マラゴの決定を受け、マルディーニは激怒しており、連盟を去る意向だという。『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、ロシアのスポンサーを理由にしたピルロ拒否は、とりわけ自身の選択と自律性を損なうための見せかけの口実だとみている。マルディーニは就任時、つまりわずか2週間前に、代表監督人事に関する完全な決定権を保証されていた。

月曜日にはマルディーニとマラゴの危機会談が予定されており、イタリアの元DFは高い確率で辞表を提出するとみられている。