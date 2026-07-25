イタリアサッカー連盟は、代表チームの監督としてジェンナーロ・ガットゥーゾの後任を決定する段階に近づいている。集中的な交渉の過程でいくつかの大物候補が拒否したなか、次の局面で「アズーリ」を率いる最有力候補としてアンドレア・ピルロの名前が浮上している。

「コリエレ・デロ・スポルト」紙によれば、スポーツディレクターのパオロ・マルディーニとアドバイザーのレオナルドは、ユヴェントスとボローニャの前監督であるチアゴ・モッタと接触し、就任を説得しようと試みた。しかし、モッタは2025年3月にビアンコネーリを去って以降どのクラブとも契約を結んでいないにもかかわらず、このオファーを拒否した。

イタリア連盟はペップ・グアルディオラとカルロ・アンチェロッティの両名の招へいに失敗しており、そのため別の代案を探すことを余儀なくされていた。モッタの名前はフランスのリールとも結び付けられていたが、同クラブはイタリア人指揮官ダヴィデ・アンチェロッティを選択して決着させている。

イタリアメディアの報道によると、連盟はイタリアサッカーのレジェンドであり、ユヴェントスとミランの元選手であるピルロとの最終合意に近づいている。ピルロは指導者としての経験は乏しいものの、大陸と世界の舞台での栄光を代表チームに取り戻させるべく、連盟首脳陣から大きな信頼を得ている。

この就任が見込まれる背景には、近年の失敗を経て新たなページを開きたいというイタリア連盟の意向がある。連盟はピルロの偉大なサッカーの遺産と、新世代の選手たちを鼓舞して国際舞台で「アズーリ」の輝きを取り戻す彼の能力に期待を寄せている。