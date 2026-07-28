ピルロとマルディーニを巡る騒動を受け、イタリアは電光石火で動き、新たな代表監督を確保した

イタリアが新たな代表監督を任命したと、ファブリツィオ・ロマーノ氏が火曜日に伝えた。2021年にイタリアを率いて欧州選手権を制したロベルト・マンチーニ氏が、同国を欧州選手権へ導くことになる。

このニュースは、アンドレア・ピルロ氏が土壇場で代表監督に就任しないことになった翌日に飛び込んできた。テクニカルディレクターのパオロ・マルディーニ氏はこの元MFと合意に達していたが、会長のジョヴァンニ・マラゴー氏がこれを取りやめた。

というのも、ピルロ氏はロシアのあるギャンブル企業のCMに出演しているためだ。マラゴー氏はそれを容認できないと判断し、ユヴェントスなどで指揮を執った元監督との契約を望まないことを決めた。

マルディーニ氏は激怒し、自身の権威が損なわれたと感じていた。月曜日には直ちに職務を辞することを決断し、結果として協会在籍はわずか16日間だった。

火曜日、イタリアはマルディーニ氏の後任としてクラウディオ・ラニエリ氏を任命することを決めた。そしてラニエリ氏はマンチーニ氏との話を電光石火でまとめ、これによりマンチーニ氏は代表監督として2期目を迎えることになった。

マンチーニ氏には、イタリアを再び世界に示す役割が求められる。南欧のこの国は、ワールドカップを3大会連続で逃している。