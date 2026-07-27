イタリアの伝説的な中盤の名手アンドレア・ピルロが、代表監督就任の候補に挙がって以降の論争が巻き起こって以来守ってきた沈黙を破ることを決意し、純粋なスポーツ上の決定を「政治化」しようとする試みや、一度も表明したことのない信条を自身に結びつけようとする動きを強く批判した。

ピルロは公式インスタグラムのアカウントを通じて発表した声明の中で、技術的な問題が世論の議論と非難の場に変わってしまったことへの深い不満を表明し、職業上の法律や契約を遵守することが必ずしも政治的あるいはイデオロギー的立場を反映するものではないと強調した。

ピルロがイタリア代表の監督候補に挙がったことは、彼がロシアの賭博会社のグローバルアンバサダーを務めていることを理由に、イタリア国内で批判の嵐を巻き起こしていた。一部はこれを国家的価値観との相反とみなし、拒否の激しさは彼の任命を阻止するための法的措置を示唆するまでに達していた。

2006年のワールドカップ王者は次のように語った。「ここ数日、私の名前と、イタリア代表の監督職に就く可能性をめぐって繰り広げられる論争を、非常に苦い思いで見守ってきた。組織や協会、そして関係者すべてへの敬意から、これまで沈黙を保つことを選んできたが、今、いくつかの本質的な側面を明らかにする義務を感じている」

2020-2021シーズンにユヴェントスを監督として率いたピルロは、こう付け加えた。「選手としても監督としても、私はキャリアを通じて常に、自分が働いた国々の法律と、合法的に署名した契約を遵守してきた。この職業上の協力関係に政治的な意味合いを付与するということは、私が一度も表明したことのない、まったく私の信条ではない考えを私に押しつけることを意味する」

48歳のピルロは、イタリア協会で技術的な問題を担当するパオロ・マルディーニとレオナルドに感謝を述べ、こう語った。「マルディーニとレオナルドが私に寄せてくれた評価と信頼に感謝したい。私は彼らの経験と能力、そしてイタリアサッカーへの変わらぬ愛情を十分に理解している」

声明の締めくくりに、ピルロはスポーツ上の決定が世論の争いに変わってしまったことへの遺憾の意を表明し、自国への帰属意識が交渉や疑念の対象にはならないと強調して、こう語った。「スポーツ上の決定が急速に世論の議論へと引きずり込まれ、私とは関係のない意味や意図を押しつけられる結果に終わったことを残念に思う。イタリアへの私の愛は、一時的な立場に左右されるものではない。それは私の歴史とアイデンティティの不可分の一部であり、これからも常にそうであり続けるだろう」

なお、イタリアサッカー協会は、前監督の後任として挙げられている選択肢をめぐる論争が続く中、代表チームの技術的な問題に関する公式な決定を、いまだ下していない。