土曜日の午後、アリアンツ・アレーナで迎えた84分、ミュンヘンのアリアンツ・アレーナは突如として静まり返った。ジャマル・ムシアラが相手陣内で倒れ込み、負傷した代表選手のもとへ複数のチームメートがただちに慌ただしく駆け寄った。

主審ロベルト・ハルトマンが試合を止めると、救急医もすぐさまピッチへ走り込んだ。その直後、ひとまず軽い安心材料があった。医師はムシアラを短く確認しただけで引き上げ、数秒後には23歳のムシアラが自力でピッチを後にすることができた。ただ、足取りはおぼつかず、消耗した様子だった。

試合終了直後の時点でも、ムシアラに何が起きたのかは依然として明らかになっていなかった。「何だったのかはこれから分かるでしょう。でも、もちろん無事を祈っています」と、FCB主将のマヌエル・ノイアーはMagentaTVのインタビューで語ったが、ライプツィヒのMFロッコ・ライツと同様に詳しい情報は持ち合わせていなかった。

SIDの情報によると、ムシアラは発作的な脱力症状に見舞われたという。本人はめまいと循環器系の不調を訴えていた。この試合では30度を大きく超える気温となっていた。

ジャマル・ムシアラ、自ら決定打となる一撃も

この衝撃的な場面の数分前、ムシアラは新加入イスマエル・サイバリのお膳立てから、テレコム・カップのライプツィヒ戦でチームの3-1とする決勝点を決めていた。ドイツのレコードマイスターでは、ルイス・ディアスと、この夏に同じく加入したナサニエル・ブラウンも得点。その間には、ザクセンのアウェーチームにブラヤン・グルダが同点弾をもたらしていた。

健康面への配慮から途中交代を余儀なくされたミュンヘンの選手は、ムシアラだけではなかった。ミンジェ・キムも太ももの問題により、1時間過ぎにはこれ以上プレーできなくなっていた。

試合の立ち上がりにはすでに、コンラート・ライマーがバイエルンを応援するすべての人々に不安のしわを刻んでいた。 オーストリア代表のライマーは、デュエルの後、右脚の太もも、あるいは膝のあたりに強い痛みを抱えている様子で、もはやプレーを続けることができなかった。

バイエルンは来週火曜日、2部クラブの1. FCハイデンハイムとの最後のテストマッチに臨み、その次の土曜日にはボルシア・ドルトムントとのフランツ・ベッケンバウアー・スーパーカップを戦う。