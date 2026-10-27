試合終了後もピッチ上では、両チームの選手たちが激しく衝突した。まず、フェネルバフチェのケレム・アクトゥルコールと、元ブンデスリーガ選手でガラタサライに所属するロランド・サライがもみ合いになった。

その後まもなく、ガラタサライの主将アブドゥルケリム・バルダクチと、相手選手のアーチー・ブラウンも衝突。フェネルバフチェのDFブラウンがバルダクチを地面に引き倒し、事態を収めるために警備員まで駆けつけた。乱闘に加わる人は増え続け、両陣営を引き離すのは容易ではなかった。

アクトゥルコールとサライは一連の行為でイエローカードにとどまった一方、主審のアティラ・カラオランはバルダクチとブラウンには厳しい処分を下し、試合終了後に両者へレッドカードを提示した。

「相手の主将がマッテオ・ゲンドゥージの髪を引っ張った。私はそれを見て、彼を守った。相手は引っかいてもきた」。ブラウンは後にスタジアム内の通路で、居合わせた記者たちに激高した理由を説明し、引っかき傷もその場で見せた。

一方、ガラタサライ主将のバルダクチは、先に仕掛けたのはブラウンで、自分は身を守っただけだと主張した。「映像を見れば、誰が先に手を出したか分かるでしょう」

ガラタサライ対フェネルバフチェの結果は？

これに先立つイスタンブール・ダービーの90分間は、開始わずか12秒後に選手たちが小競り合いを起こしたことを除けば、おおむね平穏に進んでいた。カラオラン主審が両チームの選手に提示したイエローカードは、試合終了後の警告を含めて「わずか」9枚だった。

試合ではガラタサライが勝利を収めた。前半にスターFWビクター・オシムヘンが2得点を挙げると（29分、44分）、フェネルバフチェはイルファン・カフベジのオーバーヘッドキック（62分）で1点を返すにとどまった。元バイエルンのスター選手レロイ・サネは、イルカイ・ギュンドアンとともに先発メンバーから外れたが、サネは80分に途中出場した。