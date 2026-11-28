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ミケル・アルテタ監督は、アーセナルがマンチェスター・シティの財務規則違反114件に対する処分を当てにせず、ピッチ上でのプレミアリーグ優勝に集中すべきだと強調した。有罪認定に対する異議申し立ての審理が来月に見込まれる中、日曜日の対戦がピッチ外の騒動にかすまないことを願っている。

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アルテタ監督、ピッチ上でのタイトル獲得に集中

マンチェスター・シティは、2018年までの9年間にわたるプレミアリーグの財務規則違反114件で有罪認定を受け、騒動の中でロンドン北部に乗り込む。処分は大幅な勝ち点剥奪からリーグ追放、記録的な罰金まで幅がある。アーセナルは勝ち点剥奪によってではなく、ピッチ上で優勝を目指すのかと問われたアルテタ監督の答えは明確だった。

「我々がエネルギーを注ぎ、集中すべきなのはそれだけだ。他には何もない」とアルテタ監督はシティ戦を前に語った。

大一番が騒動に「かすまないことを願う」

シティは潔白を主張し、異議申し立ての審理は来月に予定されている。ブックメーカーや識者からは、ピッチ外の不透明な状況が優勝争いにどう影響するかを疑問視する声も上がっている。アルテタ監督は手続きがまだ決着していないと認めつつ、サッカーそのものが主役になることを望んだ。

「そうならないことを願っている。手続きはまだ進行中で、決着していないし、何が起こるか分からないからだ」とアルテタ監督は説明した。「だから、今の両チームのレベルを考えれば、ピッチには質の高い選手たちがいる。非常に重要な試合であり、楽しむべき大きな一戦だと思う」

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アーセナル、ホームでの勝利ならリードは9ポイントに

首位のアーセナルは3位シティに6ポイント差をつけており、ホームで勝てばその差を9ポイントに広げられる。アルテタ監督は、11月であってもエミレーツ・スタジアムでライバルを倒すことには大きな意味があると指摘した。

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「強豪とのホームゲームは、優勝争いにおいて極めて重要になる。差をつけるためにホームゲームがどれほど大切か、我々は分かっている」と語った。「相手が何をするかはコントロールできない。我々は最高の姿を見せることだけに集中する必要がある」

来月の異議申し立て審理を前に迎える重要な一戦

来月のシティの異議申し立て審理によって、プレミアリーグの順位表を巡る全体像が変わる可能性はある。しかし、アルテタ監督の当面の目標は、ホームでアーセナルの勢いを維持することだ。

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日曜日に勝てば、前回王者は過密な冬の試合日程に向けて主導権を完全に握ることになる。