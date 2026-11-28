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ポーランドで極めて珍しい出来事が起きた。スタル・スタロヴァ・ヴォラとレギア・ワルシャワのセカンドチームによる3部リーグの試合中、観客が電動キックボードでピッチに乗り入れた。

騒動が起きたのは金曜夜、ホームチームが3-2でリードするアディショナルタイムだった。テレビ映像には、男性が妨げられる様子もなく電動キックボードでピッチを走る姿が映っていた。警備員が男性を取り押さえようとする間、試合は中断を余儀なくされた。

「今、スタロヴァ・ヴォラのピッチで非常に珍しい光景を目にしている。どう解釈すればいいのだろう。私には、これまで見たことのないようなファンの乱入に思える。しかも電動キックボードに乗っている。こんなことはおそらく前例がない」と、PZPN+のアダム・デリマトも驚きを示した。

幸い、当局が乱入者をピッチから退去させた後、試合は再開された。観客がその後逮捕されたかどうかは不明だ。テレビ映像には、男性がピッチを去る様子は映っていなかった。また、乱入者が受ける可能性のある処分についても、当初は詳しい情報がなかった。

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試合はスタル・スタロヴァ・ヴォラが3-2で勝利した。レギアは前半を終えて2-0とリードしていたが、マチェイ・スリヴァ、ヤクブ・イェレン、マクシミリアン・ヘベルのゴールでホームチームが逆転した。