土曜日の午後、アリアンツ・アレーナで迎えた84分だった。突然、ミュンヘンのアリアンツ・アレーナが静まり返った。ジャマル・ムシアラが相手陣内で倒れ込み、複数のチームメートが負傷した代表選手のもとへすぐさま慌ただしく駆け寄った。

主審ロベルト・ハルトマンが試合を止めると、救急医も直ちにピッチへ駆け込んだ。その直後、ひとまず軽い安堵が広がった。医師はムシアラを短く確認すると引き揚げ、数秒後には23歳のムシアラが自力でピッチを後にした。ただ、足取りはおぼつかず、消耗した様子だった。

試合終了直後の時点でも、ムシアラに何があったのかは当初なお不明のままだった。「何があったのかはこれから分かるだろう。でも、もちろん無事を祈っている」と、FCB主将マヌエル・ノイアーはMagentaTVのインタビューで話したが、ライプツィヒのMFロッコ・ライツと同様に詳しい情報は持ち合わせていなかった。

SIDの情報によると、ムシアラは体調不良による発作を起こしたという。めまいと循環器系の不調を訴えていた。試合中の気温は30度を大きく超えていた。

ジャマル・ムシアラ、自ら決定的な追加点も直前に記録

衝撃の場面の数分前、ムシアラは新加入イスマエル・サイバリのアシストから、テレコム・カップのライプツィヒ戦でチームの3-1の最終スコアとなるゴールを決めていた。ドイツのレコードマイスターでは、ルイス・ディアスと、同じくこの夏に加入したナサニエル・ブラウンも得点。試合途中には、ザクセンから乗り込んだアウェーのブラジャン・グルダが一時同点弾を決めていた。

健康への配慮からピッチを去らなければならなかったミュンヘンの選手は、ムシアラだけではなかった。キム・ミンジェも太ももの問題により、1時間過ぎでそれ以上プレーできなくなった。

試合序盤には、バイエルンを応援するすべての人々にコンラート・ライマーが不安をもたらしていた。 オーストリア代表のライマーは、対人プレーの後、右脚の太ももまたは膝のあたりに強い痛みがあったとみられ、それ以上プレーできなかった。

バイエルンは来週火曜日、2部クラブの1. FCハイデンハイムとの最後のテストマッチに臨み、その次の土曜日にはボルシア・ドルトムントとのフランツ・ベッケンバウアー・スーパーカップを戦う。