「助けになることもあります。この1週間は家族にとっても、私にとっても非常につらいものでした。父はいつも私に寄り添い、そばにいて、支えてくれました。自分自身を信じられなかった時期にも、父は私を信じてくれました。だから、戻ってくるのはやはりつらいことです」とキミッヒは試合後に語った。

31歳のキミッヒは家族の死去を受け、直近のアーセナル、フライブルク、マクデブルクとの試合を欠場していた。ドルトムント戦で先発に復帰し、キャプテンとしてフル出場した。

ヨシュア・キミッヒがここ数週間、バイエルンを欠場していた理由

キミッヒにとって、復帰は父への思いと切り離せないものだった。「ピッチに立っている時こそ、父のことを一番考えます。それでも、戻ってきて、普段の生活に戻ろうとすることが私には大切でした。時には世界が止まってほしいと思うこともありますが、残念ながら、そして幸いなことに、世界は回り続けます。だから、またここにいられてうれしいです。クラブやドイツサッカー連盟、周囲の人たちが寄せてくれた思いやりは、本当に特別なものでした。私にとって、とても大きな意味がありました」とバイエルンの選手は話した。

父のある言葉は、特にいつも心に残っているという。「父はいつも『結局のところ、サッカーはただのサッカーだ』と言っていました。そのことを常に忘れてはいけません。一番大切なのは健康です。だから、あの3人が離脱するのはとても残念です」

キミッヒが指したのは、バイエルンの選手たちの負傷による離脱だ。ドルトムントとの大一番で、バイエルンはまずイスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリを、さらに後半にはミカエル・オリーズも負傷のため交代させなければならなかった。 特に、ドルトムントのGKグレゴール・コベルとの競り合いで足首を痛めたサイバリの状態は良くないように見えた。

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ピッチ上での感情的な場面に加え、ドルトムントのニコ・コヴァチ監督との特別なやり取りもあった。バイエルンでともに過ごし、キミッヒをよく知るクロアチア人指揮官は、試合中にかつての教え子を短く抱き寄せ、悔やみの言葉を伝えた。「彼は週の途中にもメッセージをくれました。それは本当に特別なことだと感じました。だから、そのことに感謝を伝えました」とキミッヒは明かした。

コヴァチ監督もその行動について、試合後にこう説明した。「ヨーの父親が亡くなったことは、みんな知っています。当然、すぐにお悔やみを伝えました。それは最低限できることです。彼は素晴らしい人間です」

一方、試合結果はキミッヒとバイエルンにとって、ほとんど失望に近い引き分けに終わった。バイエルンはコンラート・ライマーとダヨ・ウパメカノの得点で二度リードしたが、ドルトムントはそのたびに追いついた。

バイエルンには、勝利に必要なわずかな運もなかった。何度もシュートがゴールの枠に当たり、ハリー・ケインはPKを失敗。勝利の可能性は阻まれた。「私たちは前に進みます。結果を出したいと思っています。そのためには、互いに支え合い、力になることが大切です。今、私たちは深刻な危機にあるわけではありません。今日は引き分けました。試合を見た人なら誰でも、私たちが勝つべきだったと分かると思います」とキミッヒは語った。