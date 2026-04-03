ピケ、審判について：「これは歴史的な不正だ…すべてを公表する」

元スペイン代表のジェラール・ピケが、所属するアンドゥーラ対マラガ戦（スペイン2部リーグ、3-3の引き分け）において、審判団との新たなトラブルに巻き込まれ、再び物議を醸している。

主審アレハンドロ・オガス・バジェラの報告書によると、アンドラの筆頭株主であるピケは、前半終了後に第一副審に威圧的な態度で近づき、叫びながら指を相手の顔に向けて「これは歴史的な盗みだ。ツイッターに投稿する」と述べたという。

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同報道によると、ピケはマラガの代表者らとも口論となり、両者を引き離すために警備員が介入する事態となった。

ピケの抗議は、物議を醸す判定を背景に起こったもので、特に顕著だったのは、自チームのゴールがオフサイドを理由に取り消され、マラガにPKが与えられたことだった。これにより、アウェイチームは前半だけで2点のリードを奪った。

今シーズン、ピケにとってこれが初めての出来事ではない。彼は度重なる抗議により、これまでにも複数の審判報告書に名前が挙がっていた。

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昨年9月のアンドラ対ミランデス戦では、主審のアロンソ・デ・イナ・ウォルフが、ピケと審判団との間で同様の口論があったことを記録している。

また、昨年12月のデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦でも別の出来事が発生し、ピケは審判に対し「若者に反則を取るのは簡単すぎる」と痛烈な批判を浴びせた。

こうした出来事が繰り返されることで、スペインサッカー界におけるアンドラの地位を確立しようとしているピケは、規律委員会の厳しい監視下に置かれることとなった。彼が所有し、代表を務めるクラブのイメージに、こうした度重なる感情的な言動がどの程度影響を与えているのか、疑問の声が上がっている。

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