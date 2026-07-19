ピケ：「アルゼンチンがスペインに勝てば嬉しい！」

2010年W杯優勝メンバーの元スペイン代表DFジェラール・ピケは、日曜にニューヨークで行われるスペインvsアルゼンチン戦を「カタールで実現しなかった決勝」と表現し、W杯史上最高の決勝の一つになると語った。

39歳のピケは 39歳の彼はスペイン紙「アス」のインタビューで、スペイン代表が南アフリカ大会以来16年ぶり2度目の優勝の可能性があると語った。ただし、2連覇を狙うリオネル・メッシ率いるアルゼンチン代表を相手に、攻撃的なスタイルとボール支配率を維持することが条件だと述べた。

元バルセロナのスターは、39歳の親友メッシがMLSでプレーしても高いレベルを維持し、「最も賢い」と称賛。年齢を重ねてもペナルティエリア付近の危険な位置を見つけられると強調した。

さらにスペイン代表には、南米が得意とするフィジカルなプレーに注意するよう忠告した。ウルグアイ戦でも苦戦したように、スペインは歴史的にこの戦術に弱いと指摘した。

勝つには「大胆さ、ハイプレス、ボール支配」が重要で、ペナルティエリア付近でスペースを与えると危険だと指摘。特に「常にDFをかわす方法を見つける」メッシがいるだけに、そのリスクは高い。

また、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いる代表チームは2010年の世代に非常に似ていると指摘し、「カリスマ性は勝利の後に生まれる」と強調した。守備陣の1失点のみという成績も称えた。

スペインと親友メッシのどちらを応援するか問われると、「スペインの勝利を願うが、アルゼンチンが勝てばメッシのために喜ぶ」と答え、FIFAの招待で子供たちとスタジアム観戦すると明かした。

さらに、スペインの若手ラミン・ヤマルが今日優勝した場合、ピケが主催する「キングス・リーグ」第3回大会にヤマルがチームとして参加すると発表した。同大会はまもなくイタリア・ミラノで開催される予定だ。