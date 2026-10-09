土曜夜に予定されているビジャレアル戦を前に、レアル・マドリードの内部で論争が激化している。クラブのサポーターの一部が、成績不振と一部スター選手の振る舞い、とりわけキリアン・ムバッペとヴィニシウス・ジュニオール、さらにフロレンティーノ・ペレス体制への怒りを示すため、サンティアゴ・ベルナベウでの抗議行動を呼びかけたためだ。

この抗議の呼びかけはSNS上で「ベルナベウにブーイングを、ベルナベウが物申す」というスローガンのもとで拡散され、現在のクラブ内部の状況に対するサポーターの不満を示すべく、試合開始直前の数分間がその時間として指定された。

この提案は、番組「エル・チリンギート」の司会者ジョセップ・ペドレロルの批判を招いた。彼は、早い段階でブーイングを浴びせてもレアル・マドリードのためにはならず、むしろ王者のクラブが置かれている危機的状況のなかで、宿敵バルセロナに精神的なアドバンテージを与えることになると見ている。

ペドレロルはこう述べた。「バルセロナのファンは、自分たちの選手にブーイングを浴びせてくれるレアル・マドリードのサポーターに大いに感謝すべきだ」。そして、カタルーニャのクラブの会長ジョアン・ラポルタは、ベルナベウのスタンドがレアル・マドリードの選手たちへのプレッシャーの源に変われば喜ぶだろう、との見方を示した。

さらにこのスペイン人ジャーナリストは、抗議行動を支持するサポーターについてこうコメントした。「彼らはバルセロナのファンのように私には思える」。これは、リーガ・エスパニョーラの重要な一戦を前に選手たちにさらなるプレッシャーをかけることへの拒否を示したものだ。

とはいえペドレロルは、試合中に選手たちが低調なプレーを見せた場合、サポーターが怒りを表現する権利を否定しなかった。試合が終盤に差しかかっても、チームが結果を取り戻すための十分な努力をしていなければ、ブーイングを浴びせることは理解できる、と説明した。

こうした動きは、代表ウィーク中のムバッペの旅行をめぐる批判が巻き起こるなかで起きている。彼が抱えている不調からの回復に専念するのではなく、エステル・エクスポシトを伴ってフランスとスイスで数日を過ごすことを選んだためだ。