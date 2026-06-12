アンドラFCは、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が9,000ユーロの罰金を取り消したことで法的勝利を収めた。この罰金は昨年12月のデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦でエデル・マロ主審と対立したことに伴うものだった。

クラブは公式声明で、長期にわたる上訴の末、裁判所がクラブに有利な判断を下し、スペイン王立サッカー連盟（RFEF）の競技委員会決定およびその後の内部上訴による処分を取り消したと発表した。これにより罰金全額が返還される。

発端は前半終了時、ピッチのトンネルで起きた騒動だ。マロ主審は公式報告書にこう記した。 「前半終了直後、トンネルに入ろうとした際、ジェラール・ピケ・ベルナベウ氏が私に近づき、判定を批判して『若い選手に笛を吹くのは簡単だ』と言った。クラブ関係者は彼を止めようとしていた。」

この報告書に基づき競技委員会は、バルセロナのレジェンドが所有するクラブに罰金を科した。しかしCASは、RFEFの手続き違反を理由にピケ氏とクラブの主張を支持した。

裁定では、連盟が手続き中に罰則の根拠を変更したのは「公正な裁判を受ける権利」と「合法性の原則」に違反すると判断。罰金と再発警告は取り消された。

アンドラは「行政手続き上は最終的な判決」と歓迎し、組織的には事件が正式に終結したと表明した。ただし、スペインサッカー連盟は正式通知から2か月以内にマドリード中央第一審裁判所の行政裁判所に上訴できる。

ピケは元スペイン代表DFとして欧州や世界の頂点を経験し、現在はサッカー界で影響力を持つ実業家として、審判や行政を巡る論争からアンドゥーラを離れさせ、新たな地平へ導こうとしている。