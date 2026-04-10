ピケのメッセージがアトレティコ・マドリードの怒りを買った。

ジェラール・ピケは、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦の出来事を踏まえ、若手DFパオ・クバルシに力強いメッセージを送った。バルセロナ対アトレティコ・マドリードの第2戦へ向け、雰囲気を盛り上げている。

コパルシは試合中に退場し、バルセロナは2-0で敗れた。10人となったチームは苦戦を強いられた。

試合後、コパルシはインスタグラムで謝罪し、「1つのプレーで試合は変わる。それがサッカーだ。責任は私にある。だがホーム＆アウェイの第2戦が残っている。 私たちはこれまで以上に団結しており、一つの家族だ。それを常に証明してきた。全力を尽くして戦い続け、決して諦めない」

42分、コパルシはジュリアーノ・シメオネへのファウルでエスタフ・コヴァッチ主審から一発退場となり、バルセロナは10人で戦うことに。

数的優位を生かしたアトレティコは、ジュリアン・アルバレスの直接FKと追加点でバルセロナを追い詰めた。

このメッセージはロッカールームで共感を呼び、ペドリらチームメイトが励ましの声を寄せた。

2008～2022年バルサでプレーしたピケも熱く投稿し、「頭を上げろ、お前はレジェンドだ。第2戦で奴らを倒す」と綴った。

この発言はアトレティコ・マドリードのサポーターから挑発的だと批判された。スペイン紙『AS』によると、2ndレグでバルセロナが逆転勝利を収めるか注目が集まっている。