ピケがモウリーニョを皮肉り、コクーリラの「裏切り」を否定。

バルセロナの元DFジェラール・ピケが、ライバルであるレアル・マドリードの補強について語った。

マドリードでのプロモーションイベントで、彼は感情を露わにし、ジョゼ・モウリーニョの復帰と元バルセロナ選手コクーリャの加入に言及した。

スペイン紙『AS』によると、彼は「モウリーニョは派手なショーでサッカーの話題から目をそらすのに最適な監督だ」と語った。

また、チャンピオンズリーグのトロフィーをケースに飾るまでアルバロ・アルビロアが残ってほしいと語った。

「シーズン中、私は彼に幸運を祈っていたが、タイトルを勝ち取ることを願っていたわけではない」と続けた。

また、元チームメイトのマルク・ククレジャがレアル・マドリードに移籍したことについては、ピケは「批判していない」と主張。 レアルに移籍しても彼は良い選手だ。成功を願っているが、タイトルを取ってほしくないわけではない」と語った。また、ワールドカップ期間中の移籍発表については「気にしていない」と述べ、代表合宿に悪影響を与えるという批判があることも認識していると明かした。

ジュリアン・アルバレスのバルセロナ加入噂には言及を避けたが、クラブがニューカッスルのアンソニー・ジョーダンと契約したと明かした。

さらに不満げに「それはデコとスポーツディレクターが判断することだ。レアル・マドリードはあらゆる移籍に介入してくる」と付け加えた。