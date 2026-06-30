ピエール・ファン・ホイドンク、オランダ人3人に激怒：「それを見ると吐き気がする」

NOSのアナリスト、ピエール・ファン・ホイドンク氏は、オランダ代表がモロッコとのPK戦に敗れた場面を愕然と見守った。ジャスティン・クライフェルト、クインテン・ティンバー、クリセンシオ・サマーヴィルがシュートを外し、オランダはワールドカップから敗退した。

オランダはまたも大会でPK戦に敗れた。ファン・ホイドンク氏とイブラヒム・アフェライ氏はキッカーたちに厳しい言葉を投げている。

クリュイフェルトのシュートはポストに当たり、ティンバーのキックは枠を外れ、サマーヴィルのキックはブヌーに止められた。

アフェライは「彼らはPKの重圧に耐えられていない」と指摘。一方、ファン・ホイドンクは「プレッシャーは練習で身につかないが、代表監督は現役時代に1423本のPKを蹴り、すべてを決めた」と反論した。

「ボールを置いて、助走して、蹴る。代表監督ならこう言うはずだ。『PKは外してもいい。ただし、普通の助走で蹴ること』あんな馬鹿げたことは本当に嫌だ……」

アフェライは「オランダがPK戦まで進んだのが奇跡だ」と語り、モロッコの勝利は当然と結論づけた。

ファン・ホイドンクも同意し、「モロッコは2階級上だった。試合前は良いアイデアだと思ったが、機能しないと分かれば別の策に切り替えるべきだった」と語った。

「モロッコは強いがフランスではない。彼らはフランス戦のように戦った」と、元PKスペシャリストは悔しそうに語った。