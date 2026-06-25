ロナルド・クーマン監督はチュニジア戦前、NOSの取材に先発メンバーを説明。過去2試合で起用されたミッキー・ファン・デ・ヴェンは先発から外れた。

「2人の選手を意図的に外した」とクーマン監督はイェロエン・ステケレンブルグとの対談で語った。「ミッキー・ファン・デ・ヴェンとクリセンシオ・サマーヴィルだ。2枚目のイエローカードを受けるリスクがあるためだ。それが唯一の理由だ」

大会方式の変更でノックアウトステージが1回増え、グループステージ終了後にイエローカードはリセットされる。準々決勝後にも同じ措置がある。そのため、ファン・デ・ヴェンとサマーヴィルはすでに1枚ずつ受けていたが、チュニジア戦後に消える。

そのため右ウイングはドニエル・マレンが再び先発する。クーマンはローマ所属のフォワードがようやく得点を挙げると期待する。「フォワードは得点が全てだ。注目されるほど本人にも影響が出る。だから彼は右サイドで再び自由な動きでプレーする」。

また、試合間隔が短いことを踏まえ、選手に休養を与える可能性について問われると、「順位次第ではその選択肢もある。だが、先走りすぎてもいけない。状況に応じて判断する」と答えた。

ラファエル・ファン・デル・ファールトは「いつも一緒にプレーする選手を起用してくれるのは嬉しい」と賛同。ピエール・ファン・ホイドンクは「実際には、ここでサマーヴィルに別の役割をさせようとしているのだ」と指摘した。

サマービルはこれまで日本戦とスウェーデン戦で得点を挙げており、好調を維持している。チュニジア戦での途中出場はあるかどうか、現時点では不明だ。