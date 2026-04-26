ピエール・ファン・ホイドンクは、フェイエノールトに新たな柱の台頭を見る。

NOS『Studio Voetbal』で、ピエール・ファン・ホイドンクがフェイエノールトの柱の一人を指名した。アナリストたちは、FCフローニンゲン戦（3-1で勝利）で生まれ変わったようなチームぶりを見出し、戦術調整を解説した。

司会のショールト・ファン・ラムスホルストは「フェイエノールトは急に調子が上がってきた」とまとめた。しかしファン・フーイドンクは「単に少し活気があったように見えただけだ。天候やキックオフ時間の影響だろう」と冷静に語った。

ファン・ホイドンクは「NEC戦（1-1）では左サイドのヨルダン・ボスとトビアス・ファン・デン・エルシャウトの連携が機能していた」と続け、ディック・アドボカート監督の采配が奏功していると指摘した。

「中盤に選手を1人増やす戦術は、彼が就任する前はなかった。ロビン（ファン・ペルシー）は当時、純粋なウイングだけでプレーしていた。今は中盤に選手を配置し、その恩恵を特に受けているのがボスだ」とファン・フーイドンクは指摘する。

このオーストラリア人はフローニンゲン戦で得点し、PKも獲得した。ステーンベルガーは、ファン・デン・エルシャウトが内側にポジションを取ることで左サイドにスペースが生まれ、ボスが生かされていると分析する。

「ボス選手はここ数週間、この“少し変わった”フェイエノールトの支柱の一人だ」とヴァン・フーイドンクは語り、ファン・デン・エルシャウトとタイス・クラアイフェルトにも賛辞を送った。ロン・ヤンスも、アドヴォカート監督による守備面の明確な調整を認めている。

「彼らはもはや全力を挙げてプレスを仕掛けるのではなく、コンパクトな陣形を保ちながら相手のボールロストを待っている」とFCユトレヒトの監督は語る。ロッテルダムの選手たちがマンツーマンディフェンスを展開していることに気づき、そこにアドヴォカートの采配を見出す。「しかし、主将はファン・ペルシーだ。だから、その功績は間違いなくロビンに帰すべきだ」とヤンスは締めくくった。