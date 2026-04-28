ピエール・ファン・ホイドンクは激怒し、VI誌記者とのWhatsAppのやりとりをネット公開した。

ピエール・ファン・ホイドンクはヨスト・ブラウホフに激怒している。NACやフェイエノールトなどでプレーした元選手は、自身と『Voetbal International』の記者とのWhatsAppのやり取りのスクリーンショットをネット上に公開した。

月曜日、VIはNACがファン・ホイドンクを調査すると報じた。発端は息子のシドニー・ファン・ホイドンクの移籍だった。

『サッカー国際』によると、ストライカーはエストレーラ・アマドーラへフリー移籍したが、クラブは当初移籍金獲得を望んでいたという。









技術委員であるファン・ホイドンクが交渉に介入し、組織内に軋轢が生じたという。

当初は移籍金獲得を目指していたNACが、最終的にフリー移籍を承認したことも不満の要因となった。

ファン・ホイドンクは、日曜日にブラウホフから届いたメッセージを公開した。「ピエール、電話が繋がらなかったのでNACを通じて話しようとしたが返事がなかった。少し話せるか？」という内容だった。

数時間後、ファン・ホイドンクは怒って返信した。「4か月も中傷を撒き散らし、フォーラム後の話し合い後も電話やメールで質問しない。最初から真実を知りたかったのか？『電話できなかった』？会費を払っていないのか？」