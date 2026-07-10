ピエール・ファン・ホイドンクはウィーグマン騒動後も主張を撤回せず、「これは事実の指摘だ」と語った。

ピエール・ファン・ホイドンク氏は金曜夜、サリナ・ウィーグマン氏のオランダ代表監督就任の可能性に言及し、物議を醸した。同氏はNOS番組『WK Avond』で説明したが、女性監督を迎える時期はまだ早いとの立場を崩さなかった。

彼は番組で「ウィーグマンは男子サッカーの最高レベルを経験していない。誰もが『女性が監督になれるか』と理屈をこねるが、私には通用しない。答えは『ノー』だ」と語った。

また、選手の一部は異なる文化的背景を持つと指摘。「現在、多様な出自を持つ若者が多く、女性が男性と同等でない文化圏出身の選手もいる」と述べた。

これらの発言は大きな批判を呼んだ。金曜日の番組でファン・ホイドンクは主張を補足した。「クラブレベルでは多様性が高い。これは私の意見ではなく事実だ。誰もが気づいているが、口にする勇気がないだけだ」

続いてヤン・ムルダーが「選手たちは信仰上の理由から男性コーチを好むという意味か」と尋ねると、ファン・ホイドンクは「そうは考えていない」と答えた。

デンマーク人のケネス・ペレスも疑問を呈した。「オランダでは男女平等で、評価も同等。他国と状況が違っても、代表チームでは論拠にならないのでは？」

それでもファン・ホイドンクは自身の立場を曲げなかった。「女性代表監督を迎える時期はまだ熟していないと思う。いつか実現するとは確信している。だが、それにはまだしばらく時間がかかるだろう」

さらに、女子サッカーが男子より遅れて発展したことも要因だとした。「女子サッカーは出発点が遅く、まだ少し遅れを取っている。確かに発展は加速しているが、男子代表の監督を女性が務める段階には至っていない」

ファン・ホイドンク氏は、女性指導者はまず男子サッカーの現場で経験を積むべきだと主張する。「まずはプロクラブのユースで女性が指導者となる環境を整えるべきだ。そうすれば受け入れが進み、最終的には女性コーチがトップチームを率いることができるだろう。」