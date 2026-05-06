ピエール・ファン・ホイドンクがNACブレダを即時退団

NACブレダは水曜日、公式サイトでピエール・ファン・ホイドンク技術顧問の即時辞任を発表した。これは、彼が息子のシドニー・ファン・ホイドンクのポルトガル・エストレラ・アマドーラへの移籍に関与したとの疑惑を受けた措置だ。

ファン・ホイドンク氏はクラブ公式サイトで「常にNACの利益のため、誠実に良心に従って行動してきた」と述べた。 STAK、監査役会、経営陣の信頼は感じているが、今回の騒動と世論を踏まえ、NACの利益のために今行動することが最善だと判断し、アドバイザーを辞任する」と説明した。

NAC経営陣は「ピエールが数シーズンにわたって監査役兼テクニカルアドバイザーとして貢献してくれたことに感謝する」と短いコメントを発表した。

シドニーの移籍では再移籍条項が入らず、その責任を問われていた。 本人は疑惑を否定し、信頼性は損なわれていないと主張している。

ファン・フーイドンクは日曜の『スタジオ・フットボール』で、批判に心を痛めていると語った。特に、報道が事実と異なるためだ。「もちろん。自分の役割を知っていれば、なおさらだ。虚偽だからこそ、より胸が痛む」と語り、疑惑を否定した。

「仕事上、私はこの件とは一切関わりがありません」と彼は続けた。「彼が現在所属しているクラブから電話があったという噂もありましたが、そんなことはありません。誰とも話していません。すべてのやり取り、つまり全通信記録を公開しました。私としては、これで完全に明白だと思います。とはいえ、私が助言的な役割を担っている以上、当然ながらそうした関連付けはいつでもできるでしょう。」

ファン・ホイドンクは先週、『Voetbal International』のジャーナリスト、ヨスト・ブラウホフの行動を批判し、WhatsAppのメッセージをXに公開。「真実より他の利益を追求する『ジャーナリスト』だ」と皮肉った。