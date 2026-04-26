ピエール・ファン・ホイドンクはNOS『スタジオ・フットボール』で、フェイエノールトFW上田綾瀬の代役として意外な選手を挙げ、驚かせた。

上田はFCフローニンゲン戦（3-1）で2得点を挙げ、今シーズンの「VriendenLoterijエールディヴィジ」での通算得点はすでに25ゴールに達している。リッキー・ファン・ヴォルフスウィンケルは「2点目は一流のプレーだ。あのようなシュートを放てる選手は多くない」と絶賛した。

ファン・ホイドンクは、得点王の上田がフェイエノールトを去る可能性があると指摘。「フェイエノールトは適切なタイミングで選手を売却すべき」と語り、後任を問われると…

「カスパー・ドルベルグ」と答えると、司会のショールト・ファン・ラムスホルストは驚いて繰り返した。会場は笑いに包まれた。

ドルベルグはアムステルダムで出場機会が少ないものの、ファン・ホイドンクは彼の才能を高く評価している。また、ヨルディ・クライフの許可があれば移籍可能とも語った。

「ドルベルグは、タディッチ、ジエフ、ファン・デ・ベークとプレーしていた頃、本当に輝いていた。その才能は消えていない。アヤックスの理念に合う技術とフィニッシュのセンスを持つストライカーだ」とファン・フーイドンクは語った。

ファン・ヴォルフスウィンケルはファン・ホイドンクの意見に賛同し、好調なフェイエノールトならドルベルグがフィットすると語る。一方、ロン・ヤンスは新監督の下で、しかもワウト・ウェグホルストが退団する可能性もあるため、ドルベルグはアヤックスに必要な選手だと慎重に述べている。