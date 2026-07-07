ピエール・ファン・ホイドンクがテレビ生放送で刺激的な発言をし、激しい批判を浴びている。

アンジェラ・デ・ヨングは『アルゲメン・ダグブラッド』紙のコラムで、ピエール・ファン・ホイドンクを強く批判した。ファン・ホイドンクは日曜夜、サリナ・ウィーグマンの就任の可能性について物議を醸す発言をしていた。

番組ではノルウェー対ブラジル戦（2-1）が話題になり、さらにオランダ代表監督ロナルド・クーマンの後任についても言及した。

「ウィーグマンの話題になると、誰もが『女性が代表監督になれるのか』と難色を示す。だが私には迷いがない。答えは『ノー』だ」と、ヴィテッセやフェイエノールトでプレーした元選手は語った。「今は異なる出自を持つ若者が多く、女性が男性と同等でない文化で育った選手も大勢いる」と続けた。

「現在、多様なバックグラウンドを持つ若手選手が多く、女性を男性と同等と見なさない文化で育った選手もいる」と続けた。

「過去に女性インタビュアーとの握手を拒んだ選手を思い出してほしい」と結んだ。

デ・ヨングはファン・ホイドンクの言葉に嫌悪感を示した。「本気か？ 今さらこんな馬鹿げた議論を持ち出すのか。 これがオランダに必要な後押しになることを願うばかりだ。代表チームのグループチャットは爆発的に盛り上がった。選手たちは「正統派で女性を軽視するイスラム教徒」というレッテルを拒み、ウィーグマンの意思に関わらずイングランド協会から彼女を引き抜くようKNVBに直ちに要請した。」

ウィーグマン本人はすでにKNVBとの契約には応じない意向を示しており、現在もイングランド女子代表監督を務めている。