FIFA審判部長ピエルルイジ・コリーナ氏は、ラファエル・クラウス氏を擁護した。ワールドカップで審判を務めるクラウス氏は、今週、ドナルド・トランプ米大統領から公然と批判されていた。

同氏は、米国対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦（2-0）でフォラリン・バログンにレッドカードを提示した主審だった。トランプ氏は月曜、大統領執務室で「私はスポーツに詳しいが、あれはファウルではない。全速力で走る2選手がぶつかっただけだ」と語った。

「この審判（クラウス）には疑わしい過去がある。例を挙げればキリがないが、波風を立てたくないので詳細は控える。スロー再生を見なければ、別の判断になったはずだ」

トランプはクラウスに対する調査開始を強く求めたが、コリーナはこれを断固拒否。FIFA審判部長として、クラウスを全面支持する立場を示した。

コリーナ氏は声明で「クラウスは世界屈指のプロ審判であり、ワールドカップ審判団でも高く評価されている」と述べた。

「彼はキャリアを通じて一貫して最高水準のプロ意識と誠実さを示してきた。経験豊富で非常に尊敬されている審判員だ。我々は彼を信頼できる試合運営担当者として全面的に信頼している」

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長はトランプ氏の具体的な発言には言及しなかったが、「素晴らしい」審判団を歓迎すると述べた。 「彼らのおかげでワールドカップは大きな成功を収めている。私たちは審判とルールを尊重しなければならない。これは単純なことで、いくら強調しても足りない。審判がいなければサッカーは成立しない。」