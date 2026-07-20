ピアース・モーガンはアルゼンチン人の暴力を「吐き気を催す振る舞いだ。ただのチンピラの集まりだ！」と批判した。

ワールドカップ決勝でスペインに延長戦の末敗れたアルゼンチン代表選手たちの乱暴な振る舞いが批判されている。 その姿は「恥ずべきものであり、スポーツマンシップに欠ける」と批判された。MFレオナルド・パリデスは試合終了後に乱闘を起こし、即座にレッドカードを受けた。

アーセナルとイングランド代表のサポーターである英メディア関係者のピアース・モーガン氏はSNS「X」でアルゼンチン代表を「凶暴なチンピラの集団」と批判した。 「サッカーの恥」と表現し、敗北を喜んだのは初めてだと強調した。

試合終了のホイッスルが鳴ると、パレディスは自制を失い、スペインDFエリック・ガルシアに突進して倒した。 両チームメイトが止めに入ったが、パレデスはバルセロナの若手ガビに襲い掛かり、倒れた相手にさらに殴りかかった。主審スラフコ・ヴィンシッチは試合終了後でも即座にパレデスにレッドカードを提示した。

この騒動は、水曜日の準決勝でイングランドを破った後にアルゼンチン選手たちが示した挑発的な祝勝パフォーマンスの延長線上にあった。 クリスティアン・ロメロがゴールを決めた際、イングランドの選手たちの目の前で挑発的に祝った。さらにアルゼンチン代表は勝利を祝ってフォークランド諸島を暗示する横断幕を掲げ、この政治的な示唆が英国のファンの怒りを買った。

この一幕を受け、スペインの勝利後にはSNS上で非難が殺到。「もうこんな大会に出場させるべきではない」「最低のチームだ。スペインの勝利が正当な結果だ」などの声が上がった。 「サッカーにこのような振る舞いの居場所はない」と書き込んだ。アルゼンチン選手たちによる暴力的でスポーツマンシップに欠ける行為を非難する声が、明らかに一致していた。