ワールドカップ決勝でスペインに延長戦の末敗れた後、アルゼンチン代表の振る舞いが批判されている。 その姿は「恥ずべきものであり、スポーツマンシップに欠ける」と批判された。MFレオナルド・パラデスは試合終了後に乱闘を起こし、即座にレッドカードを受けた。

アーセナルとイングランド代表のサポーターである英メディア関係者のピアース・モーガン氏はSNS「X」でアルゼンチン代表を「凶暴なチンピラの集団」と批判した。 「サッカーの恥」と表現し、敗北を喜んだのは初めてだと強調した。投稿では、この行為を「吐き気を催すほど嫌悪すべきもの」と評した。

試合終了のホイッスルが鳴ると、パレディスは自制心を失い、スペインDFエリック・ガルシアに突進して転倒させた。 両チームメイトが止めに入ったが、パレデスはバルセロナの若手ガビに襲い掛かり、倒れたガビを蹴った。主審は試合終了後でも即座にレッドカードを提示した。

この騒動は、水曜日の準決勝でイングランドを破った後にアルゼンチン選手たちが示した挑発的な祝勝パフォーマンスの延長線上の出来事だった。 クリスティアン・ロメロがゴールを決めた際、イングランドの選手たちの目の前で挑発的に祝った。さらにアルゼンチン代表は勝利を祝ってフォークランド諸島を暗示する横断幕を掲げ、政治的な示唆が英国のファンの怒りを買った。

このためスペインが勝った後、SNSでは多くのファンが非難の声を上げた。あるファンは「もう大会に出すべきではない」と書き、別のファンは「最低なチームだ！スペインの勝利が正しい結果だ」と投稿した。 「サッカーにこのような振る舞いの居場所はない」と書き込んだ。アルゼンチン選手たちによる暴力的でスポーツマンシップに欠ける行為を非難する声が、明らかに一致していた。