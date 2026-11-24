モーガン、スタンフォード・ブリッジでファンに応えなかったパーマーを批判
モーガンは、土曜日のリーズ・ユナイテッド戦での1-4の惨敗後にサポーターを無視したチェルシーFWパーマーについて、並外れた才能を無駄にし、腐った態度を見せていると非難した。ダニエル・ファルケ率いるリーズが1999年以来となる西ロンドンでの勝利を収め、スタンフォード・ブリッジの観衆は信じられない思いで見つめていた。
パーマーはこの試合でも存在感を示せず、試合終了後にはホームのサポーターに拍手を送ることを拒んだ。さらに、元マンチェスター・シティのアタッカーは、チームメイトのジョアン・ペドロと口論になってから、重い足取りでトンネルへと引き揚げた。この行動をモーガンは直ちに非難し、振る舞いを改めなければ24歳のキャリアは尻すぼみに終わる深刻な危険があると警告した。
モーガン、ピッチ外での振る舞いにも痛烈な評価
『Football Uncensored』に出演したモーガンは、サッカーの内外におけるパーマーのプロ意識に疑問を呈し、厳しい言葉を並べた。トーマス・トゥヘル率いるイングランド代表から外され続けていることも、振る舞いに根深い問題がある証拠だと指摘した。
「申し訳ないが、彼はとんでもないク○野郎だ。ピッチの内外を問わず、あいつはク○野郎だ」とモーガンは語った。「ファンのところへ行くのを拒んだ態度。街中でファンに接する態度もそうだ。
「パーマーにまつわるすべてがそうだ。レストランでの彼について耳にする話、イングランド代表の合宿での振る舞い、そしてトゥヘルが彼を選ばない理由。驚くべき能力を持ちながら、それを無駄にしている」
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バット、選手にはサポーターに応える義務があると主張
リーズ戦でも精彩を欠いたパーマーの不振は、懸念を深めるものとなった。直近5試合で得点に関与したのは1度だけで、今月初めのマンチェスター・ユナイテッド戦での2-0の勝利でPKを決めたのみだ。番組でモーガンと共演したマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、バットも、パーマーが観衆に向き合わなかったことへの苛立ちを口にした。
「正直に言うと、ファンや一般の人たちに対する振る舞いには、気になるものもある……。誰だって間違いは犯すし、私も若い頃はたくさん犯した」とバットは語った。「ファンのところへ行って拍手を送らないなんて。選手には、彼らのところへ行って拍手を送る義務がある。彼らは一生懸命稼いだお金を使って、クソみたいなプレーをしているチームを見に来ているんだ」
ファンとトゥヘルの信頼回復を迫られるパーマー
トゥヘルがイングランド代表でパーマーの居場所を見いだそうとしない中、その気質と結果に対する視線は厳しさを増している。有望なキャリアが停滞するのを防ぐには、一刻も早く本来の調子を取り戻し、スタンフォード・ブリッジのファンとの関係を修復しなければならない。