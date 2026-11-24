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土曜日のリーズ・ユナイテッド戦で1-4と敗れた後、ホームのサポーターに応えなかったチェルシーFWコール・パーマーを、ピアーズ・モーガンが痛烈に批判した。共演したマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ニッキー・バットとともに、24歳のパーマーに対し、腐った態度がクラブとイングランド代表でのキャリアを台無しにしかねないと警告した。

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モーガン、スタンフォード・ブリッジでファンに応えなかったパーマーを批判

モーガンは、土曜日の リーズ・ユナイテッド戦での1-4の惨敗 後にサポーターを無視したチェルシーFWパーマーについて、並外れた才能を無駄にし、腐った態度を見せていると非難した。ダニエル・ファルケ率いるリーズが1999年以来となる西ロンドンでの勝利を収め、スタンフォード・ブリッジの観衆は信じられない思いで見つめていた。

パーマーはこの試合でも存在感を示せず、試合終了後にはホームのサポーターに拍手を送ることを拒んだ。さらに、元マンチェスター・シティのアタッカーは、チームメイトのジョアン・ペドロと口論になってから、重い足取りでトンネルへと引き揚げた。この行動をモーガンは直ちに非難し、振る舞いを改めなければ24歳のキャリアは尻すぼみに終わる深刻な危険があると警告した。

モーガン、ピッチ外での振る舞いにも痛烈な評価

『Football Uncensored』に出演したモーガンは、サッカーの内外におけるパーマーのプロ意識に疑問を呈し、厳しい言葉を並べた。トーマス・トゥヘル率いるイングランド代表から外され続けていることも、振る舞いに根深い問題がある証拠だと指摘した。

「申し訳ないが、彼はとんでもないク○野郎だ。ピッチの内外を問わず、あいつはク○野郎だ」とモーガンは語った。「ファンのところへ行くのを拒んだ態度。街中でファンに接する態度もそうだ。

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「パーマーにまつわるすべてがそうだ。レストランでの彼について耳にする話、イングランド代表の合宿での振る舞い、そしてトゥヘルが彼を選ばない理由。驚くべき能力を持ちながら、それを無駄にしている」

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バット、選手にはサポーターに応える義務があると主張

リーズ戦でも精彩を欠いたパーマーの不振は、懸念を深めるものとなった。直近5試合で得点に関与したのは1度だけで、今月初めの マンチェスター・ユナイテッド戦での2-0の勝利 でPKを決めたのみだ。番組でモーガンと共演したマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、バットも、パーマーが観衆に向き合わなかったことへの苛立ちを口にした。

「正直に言うと、ファンや一般の人たちに対する振る舞いには、気になるものもある……。誰だって間違いは犯すし、私も若い頃はたくさん犯した」とバットは語った。「ファンのところへ行って拍手を送らないなんて。選手には、彼らのところへ行って拍手を送る義務がある。彼らは一生懸命稼いだお金を使って、クソみたいなプレーをしているチームを見に来ているんだ」

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ファンとトゥヘルの信頼回復を迫られるパーマー

トゥヘルがイングランド代表でパーマーの居場所を見いだそうとしない中、その気質と結果に対する視線は厳しさを増している。有望なキャリアが停滞するのを防ぐには、一刻も早く本来の調子を取り戻し、スタンフォード・ブリッジのファンとの関係を修復しなければならない。