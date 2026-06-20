「ビーチの若者たち」…ワールドカップでクリスティアーノ・ロナウドのチームメイトたちに新たな危機が襲う

ポルトガル代表DFルーベン・ディアスは、合宿2日目に数選手がビーチへ行った件でチームメイトを擁護し、騒ぎを大きくしたのはメディアだと批判した。

スポーツ紙『レコルド』編集長は選手たちを「ビーチの若者たち」と呼び、ロベルト・マルティネス監督が与えた午前中の休暇にレイク・ワースのビーチで1時間休息したことを批判した。

参加したのはクリスティアーノ・ロナウド、ベルナルド・シルバ、ジョアン・フェリックス、ジョアンカル・ジェディス、ジョゼ・サ、ディオゴ・ダロット、 サモ・コスタも同行。開幕戦でコンゴ民主共和国と1－1で引き分けたこともあり、国内では選手たちのプロ意識を疑問視する声が上がった。

ウズベキスタン戦を4日後に控えた金曜の記者会見で、マンチェスター・シティ所属のディアスはメディアの報道に不満を露わにし、こう語った。 「そもそもこれが問題になるべきではなかった」と記者団に語り、「あなた方には大きな責任がある。正確な情報を伝えるのが義務だ」と続けた。

ディアスはビーチでの休息が「有益」だったと強調し、「正しく行えばメリットしかない」と述べ、この試みを推進したマルティネスを称賛した。

この行動を擁護したのはディアスだけではなかった。マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスも批判に不満を示し、「ビーチに行かなければホテルの狭い部屋で過ごさなければならず、身体的な回復には理想的ではなかった」と語った。

フェルナンデスはさらに「私たちの行動は肯定的に受け止められることもあれば、否定的に見られることもある。ファンには、私たちは常に最善を尽くし、祖国を全力で代表していると伝えたい」と語った。

ただ、この騒動は代表にとって微妙な時期に起きた。チームはすでに内部対立を抱え、初戦の低調な内容とジョアン・ネヴェスのロナウド発言で緊張が高まっている。

チームは現在、グループリーグ第2節のウズベキスタン戦へ準備を進めており、コンゴ民主共和国戦で失った2ポイントを挽回し、予期せぬ事態を回避して大会を突破したい考えだ。