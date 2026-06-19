ビーチでの騒動とロナウドを巡る論争の最中、ディアスは舞台裏で厳しい批判にさらされている。

今回のワールドカップで、ポルトガル代表のスタートは波乱続きだ。開幕直前に選手たちがビーチへ出かけ騒動になり、コンゴ民主共和国との試合は1－1の引き分けに終わった。 さらに大会後にロベルト・マルティネス監督が辞任するという噂も流れている。

さらに若きスター、ジョアン・ネヴェスは期待外れのプレーを見せ、ヒューストンのミックスゾーンでの発言が波紋を呼んだ。チームメイトと伝説的キャプテン、クリスティアーノ・ロナウドの間に亀裂があるとの憶測も流れている。

この発言は、コンゴ戦でチームの唯一得点を挙げMVPに選ばれたネヴェス自身がミックスゾーンで語ったものだ。 「クリスティアーノが私たちや代表、サッカー界に何をもたらしたかは皆が知っている。だが今は、彼も私たちと同じで、他の選手と何ら変わらないことを理解している。 彼はチームの一員であり、他の選手と同じように貢献している。代表チームを支えているのだ」と語った。この発言は、キャプテンの地位を軽視するものと解釈された。

こうした状況を受け、19日（金）の記者会見に注目が集まった。 6月19日、ポルトガル代表が休息日明けにパームビーチで練習を再開したのと同日に行われた。初戦を「100％のコンディションではない」として欠場した堅実なディフェンダー、ルーベン・ディアスがメディア対応に選ばれた。

マンチェスター・シティのディフェンダーは論争を収束させるため、すべての質問に答えた。スペイン紙『マルカ』によると、彼は「クリスティアーノは常に脚光を浴びているが、今は全員に関わる瞬間だ。何も異常はない」と語った。 私が代表に加入して以来、状況はこうであり、今後もこのままである」と語った。さらに質問が及ぶと、「全く問題ない。取るに足らないことだ」と断言した。

ディアスは代表チーム内に不和はないと断言し、「憶測」という言葉を繰り返した。 「こうした騒動は、私たちの自信や能力、信念には影響しない。大きな大会は完璧には進まない。早期に困難に直面するのはむしろ良いことだ。試合ごとに成長できるチームだけが優勝できる」と語った。

さらに記者は「ビーチ問題」にも言及した。コンゴ戦まで96時間しかないのに選手たちがマイアミのビーチで数時間を過ごしたことが報じられ、国内では激しい批判が起こっていた。 ディアスは、次戦のウズベキスタン戦での先発が予想される中、ポルトガルメディアの報道姿勢を批判した。「非難の多くはあなた方にある。ファンは記事しか読まず、情報が不足している。真実を正確に伝えるのがあなたの義務だ。 ビーチへ行くのは自然な行為であり、むしろチームにプラスになると考えています。適切に行えば良いことしかありません。監督は批判があることを承知で決断し、私はその勇気を尊敬します」。

グループ突破の運命は依然として自分たちの手にある。ディアスは火曜日の試合を見据え、こう結んだ。 「誰もが立ち上がって拍手してくれるような理想的なシナリオは想定していない。今は地に足をつけて戦うことが最も重要だ」と結んだ。