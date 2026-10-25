



バイエルン・ミュンヘンのビンセント・コンパニ監督が病院で現在金曜日に倒れたことを受け、詳しい検査を受けている中、ブンデスリーガ第7節でチームが敵地で対戦する、リーグ2位のSCフライブルクとの試合を観戦するかどうかは分かっていない。

ただ、ドイツの最多優勝クラブであるバイエルンの首脳陣は、コンパニが今はできる限りサッカーに関わらずに過ごすことを望んでいるという。

ドイツ紙『BILD』のサッカー部門責任者で、長年バイエルンを取材してきたクリスティアン・ファルク記者によると、クラブはコンパニを見舞う全員に対し、サッカーの話をしないよう明確に求めている。監督が回復に専念できるよう、会話は仕事ではなく私的な話題に限るべきだという。

土曜日には、バイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネスもコンパニを見舞った。バイエルンの重鎮であるヘーネスは、ミュンヘンの高級食料品店「ファインコスト・ケーファー」の食品が入った袋を持参した。また、コンパニに代わって今後ベンチで指揮を執るアシスタントコーチのアーロン・ダンクスも、コンパニとは電話で私的な話しかしていないと明かした。

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選手やスタッフは以前からコンパニを心配していた模様

土曜日には、ドイツ最大の日刊紙による別の報道で、バイエルンの選手やスタッフがここ数週間、監督の働きぶりやワークライフバランスをますます心配するようになっていたことが示唆された。それによると、コンパニは働きすぎ、コーヒーを飲みすぎ、運動が足りず、さらに多くの仕事を抱え込みすぎていたという。

ベルギー出身のコンパニは、しつこく「かなり強烈な」（本人の表現）ウイルスに感染していたにもかかわらず、チャンピオンズリーグのバイキング・スタバンゲル戦とアーセナル戦、ブンデスリーガのRBライプツィヒ戦に向けた準備を行い、試合にも帯同していた。

「ビンセントを休ませるのは、本当に簡単ではありません」。先週火曜日、アーセナル戦前の記者会見でコンパニに代わって対応したダンクス・アシスタントコーチはそう語った。同コーチは当面、ベンチでもコンパニに代わって指揮を執る。

「監督としては、いつだって何でもやりたいし、すべてをこなしたい。私はかなり強烈なウイルスに感染しました。当然、自分の体の声に耳を傾けませんでした」。コンパニ自身はアーセナル戦後、そう語っていた。「そうしたら、ある時点で体が『もうやめろよ』と言ってきたんです。でも、もちろん体調は良くなっています。そうでなければ、ここにはいません」。その2日後、コンパニは倒れた。バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エベルによれば、ベンチへの復帰には数週間かかる可能性がある。

コンパニはどこまで自分に無理を強いるのか

かつて世界屈指のDFだったコンパニのこれらの言葉からは、彼の基本的な仕事観がよく分かる。選手時代から自分の体に容赦がないことで知られ、けがを抱えていてもプレーし、大けがの後も体を休めなかった。何度も、できる限り早くピッチに戻っていた。父親のピエール・コンパニは、バイエルンの監督を取り上げた『シュピーゲル』誌の大型人物記事の中で、コンパニがバイエルンの練習場に最大14時間いることを明かした。またピエールは『BILD』に対し、コンパニは最大18時間働き、平日は3人の子どもと過ごす時間がほとんどないと語った。

バイエルン・ミュンヘンのスポーツ担当取締役エベルも土曜日、コンパニについて「信じられないほどの人柄で、並外れた働き者。限界も越えてしまう」と語っていた。エベルはそれを褒め言葉として述べた。「それは今の社会ではある面で失われてしまったものだが、『自分がやりたい、行動したい』と言う人間はまだいる」という。

分かっている限りでは、自身の仕事観を移民としての背景と結びつけ、ほかの誰よりも2倍働かなければならないと考えるコンパニは、今回、自分に無理を強いすぎたようだ。上司たちが見舞客にサッカーの話をしないよう求めているのも、まさにそのためだ。



