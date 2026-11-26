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マヌエル・ノイアーは第2子の誕生後、数カ月の間に23歳の女性と複数回旅行したとされる。 『ビルト』によると、女性はノイアーの理学療法士だという。バイエルン・ミュンヘンのGKは最近、ブラジルでこの女性と一緒にいるところを目撃された。2人はそれ以前にもシチリア島を共に訪れたとされる。

ノイアーはリオデジャネイロ近郊の高級リゾートに女性と滞在した。2人が一緒にスクーターに乗る映像が今週初めに出回った。 『ビルト』によると、2人はブラジルで数日間を共に過ごしたという。

2人での旅行は今回が初めてではなかったとされる。ノイアーと女性は9月末から10月初めにかけても、シチリア島に一緒に滞在したという。 『ビルト』は、シチリア島パキーノにあるフィットネスセンターの従業員が10月2日にフェイスブックへ投稿した写真を指摘している。

旅行の時期も注目される。ノイアーと妻アニカの間には8月末、第2子となる男の子が誕生した。2人にはすでに、2024年3月に生まれた息子ルカがいる。 『ビルト』は今月初め、2人の結婚生活はすでに終わっていると報じていた。

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『ビルト』によると、ノイアーは第2子の誕生から数日後、結婚生活を続けるつもりはないと妻に伝えたとされる。ノイアーとアニカは、関係の破綻について詳しい説明をしていない。

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ドイツのスポーツ紙は、23歳の女性がノイアーの理学療法士であり、2人の関係は仕事上のものにとどまらない可能性があると伝えている。ただし、現時点で不倫の証拠はない。女性の身元も公式には明らかにされていない。

ノイアーとアニカは報道について、まだコメントしていない。バイエルン・ミュンヘンも、旅行に同行した女性を巡る噂について言及していない。

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ブラジルへの旅行は、ノイアーが負傷から回復を目指している間に行われた。ノイアーは11月7日のFSVマインツ05戦で、右足の腱を部分断裂した。

バイエルンは、ミュンヘンを離れて一時的にリハビリを続けることを許可した。スポーツディレクターのマックス・エーベルは、冬季中断期間中に回復に向けてさらに取り組む必要があるため、ノイアーには1週間の休養が認められたと述べた。