ビビアーノは確信している。「もしラモスがユヴェントスでこの6試合をプレーしていたら、5ゴールを決めていただろう」

エミリアーノ・ヴィヴィアーノ元GKが、『Cronache di Spogliatoio』で、現在この代表ウィーク中に行われているネーションズリーグのノルウェーでの第2戦でポルトガル代表として得点を挙げたミランのFW、ゴンサロ・ラモスのパフォーマンスについて、次のように語った。「ボール保持を改善しなければならない。しっかりボールを持てて、重心を相手陣内へ押し上げられれば、ゴンサロ・ラモスは後方まで下がって助ける必要が減るし、より多くエリア内でプレーできる。しかも、私の考えでは、彼はそこで力を発揮する選手だ。先日、個人的にこの例を挙げたんだが、私は本気でそう思っている。もしゴンサロ・ラモスがこの6試合をユベントスでプレーしていたら、リーグ戦で5ゴールは決めていただろう。率直にそう言うよ。もちろん、コロ・ムアニは別の仕事をしているし、君が言うようなこともすべて分かる。だが、ゴンサロ・ラモスはエリア内で強い。ポルトガル代表でも、ワールドカップでもそれを証明している。そのうえで、彼は多くの仕事をこなし、守備でも助けてくれる。そうした働きによって、重要なファーストプレスをかけられるし、ラインを押し上げることもできる。ただ本当のところ、私が期待しているのは、ミランが相手陣内でも主導権を握ることだ。だが、まだそれはできていない。もう少しボールを回してほしい。今はトランジションと縦に速いプレーが非常に多いからね」