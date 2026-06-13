ビビがレアル・マドリード復帰の真相を明かし、ベルナルド・シルバの移籍にも言及。

レアル・マドリードとポルトガル代表の元スター、ペペは、本日土曜日に行われたレアル・マドリード・レジェンド対インテル・ミラノの試合に出場し、クラブに関するいくつかの話題に言及した。

また、同胞ベルナルド・シルバの移籍報道については「彼は非常に才能がある。フリーエージェントだが、移籍が実現するかは不明だ。しかし、会長（ペレス）は常にチームにとって何が最善かを知っている」と語った。

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また、インファンティーノを「トランプの操り人形」と批判する欧州メディアの報道も紹介した。

また、新加入DFイブラヒマ・コナテについても「素晴らしいパフォーマンスを発揮できる」と太鼓判を押した。

「私はコナテをとても評価している。彼には私より優れた選手になってほしい。それがレアル・マドリードで物事がうまくいっている証拠であり、タイトル獲得につながる。それが私の願いだ」と語った。

さらに「レアル・マドリードは再びタイトルを獲得すると確信している」と語り、クラブの復活を断言した。

また、新監督ジョゼ・モウリーニョのコーチングスタッフに加わるという噂については「すべて憶測だ。ある朝起きて『何が起きているんだ？』と思った。正式な話は聞いていない」と否定した。