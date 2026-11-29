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イタリアテニス連盟のアンジェロ・ビナーギ会長は、いつも歯に衣着せぬ発言をしてきた。今日も、ボローニャで閉幕を迎えるデビスカップを総括し、イタリアテニスのさらなる飛躍への意欲を語る中で、サッカー界に再び一言を放った。

放映権と主要大会の無料放送について語ったビナーギ会長は、テニス選手もサッカー選手と同等に扱われる必要があると強調。放映権で合意するなら、テニスの大会は二番手のチャンネルではなく、各局の主力チャンネルで放送するよう求めた。

イタリアで新たなATP250大会開催：ビナーギ会長は、イタリアで新たなATP250大会が開催され、会場はトレヴィーゾ近郊のロンカーデにあるカ・トロンになると改めて明らかにした。大会は2028年6月からイタリアで開催され、2029年にも行われる。契約をさらに1年延長する可能性もある。会場となるのはH-Farm Campusで、大会の拠点であるとともに、芝コートを備えた新たな連盟の施設にもなる。契約はボローニャで行われたデビスカップ・ファイナル8の閉幕記者会見で締結された。大会に向け、H-Farm Sport Academyは芝コート6面を含む14面のテニスコートを整備する。

デビスカップ・ファイナル：ビナーギ会長は今大会の数字を誇らしげに示した。「来場者数は約5万6000人だった。近年の我々の大会と同様、開催地以外から来た観客が多かった。外国人の割合も、トリノで開催されるATPファイナルズより高い。地域への経済効果は約1億4900万ユーロで、市と州による投資に見合う成果になったと思う。国も同じように満足できるはずだ。税収は投資額の約4倍に上る」

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テニスのテレビ放送を巡りサッカーと比較：ビナーギ会長は続いて、サッカーを引き合いに出し、放映権を巡ってRAIとメディアセットにこう呼びかけた。「無料放送がもたらす社会的な影響は大きかった。SuperTennisに無料で視聴できるチャンネルを設けたことが、イタリアにおけるテニスの発展と成長を最も強く後押ししたと思う。デビスカップの無料放送権を、できるだけ長く保持したい。



イタリアの大手放送局であるRAIとメディアセットと権利を分け合う用意はある。ただし、試合を各局の主力チャンネルで放送する場合に限る。コボッリとムゼッティは、ピオ・エスポジトやスカマッカ、そして試合のたびに我々が応援するほかのサッカー選手たちと同等に扱われるべきだ」