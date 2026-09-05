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翻訳者：

ビデオ：テア・シュテーゲンの大失態、悪夢の夜にアヤックスが手痛い一撃を浴びる

アヤックス 対 PSVアイントホーフェン
アヤックス
PSVアイントホーフェン
エールディビジ
マルク・アンドレ・テル・シュテゲン
オランダ
ドイツ

彼は何をしたのか？

アヤックスはオランダ・エールディヴィジで厳しい一夜を過ごした。本拠地アムステルダムで、首位に立ったPSVアイントホーフェンに1-3で痛恨の敗戦を喫したのだ。この試合では、GKテア・シュテーゲンが精彩を欠くパフォーマンスを見せ、先制点の責任を負う結果となった。

試合の立ち上がりはアヤックスにとって衝撃的なものだった。開始からわずか4分、リカルド・ペピがペナルティエリア内でクロスに合わせ、ヘディングでネットを揺らして先制点を挙げたのだ。テア・シュテーゲンのボールへの判断ミスを突いた得点だった。

アヤックスはすぐに試合に戻ろうと試み、アロコダレには同点に追いつくチャンスがあったが、より危険な存在であり続けたのはアイントホーフェンだった。そして前半終了直前、ヘールトライダが2点目を決め、ホームチームに新たな打撃を与えた。

チャンピオンズ リーグ
PSVアイントホーフェン crest
PSVアイントホーフェン
PSV
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アヤックス
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終盤、アヤックスは点差を縮めて反撃の望みをつなごうと猛攻を仕掛けたが、アイントホーフェンはスペースを突いてバイラクタレヴィッチが3点目を決め、試合を決定づけた。こうして試合はアウェイチームの3-1の勝利で終わった。

この敗戦はアヤックスにとって今季初黒星となり、勝ち点が止まったことで首位アイントホーフェンとの差は6ポイントに広がった。アヤックスは同大会で1試合を延期している。一方、AZアルクマールも1試合を延期しており、アヤックスとの差は8ポイントに広がる可能性がある。

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