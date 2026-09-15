アーセナルがイングランド・プロフットボール連盟主催カップ戦「カラバオ・カップ」の4回戦に進出した。本日火曜夜、「ポートマン・ロード」で行われた3回戦でアウェイのイプスウィッチ・タウンを危なげなく4－2で下しての結果だ。

アーセナルは7分、有望株のマックス・ドーマンが早々に先制点を挙げた。DFセドリック・キペレを翻弄してGKクリスチャン・ウォルトンと1対1になると、ペナルティエリア内から精度の高いシュートを放ってゴールネットを揺らした。

アウェイのアーセナルは追加点を挙げるのに長くは待たなかった。ミケル・メリーノがイプスウィッチの攻撃の組み立て時の守備の乱れを突き、16分にノニ・マドゥエケへ魔法のようなスルーパスを送ると、マドゥエケがエリア内から強烈なシュートを放ってネットを揺らした。

後半の立ち上がり、若きドーマンが再びゴールを訪れ、47分にアーセナルの3点目を記録した。エリア内で精度の高いスルーパスを受けると、GKウォルトンの逆を突く地を這うようなグラウンダーのシュートを決めた。





そしてメリーノが際立ったパフォーマンスの締めくくりに、58分、ペナルティエリアの縁から見事なカーブのかかったシュートを放ち、ポストに当たってゴールに吸い込まれる形でアーセナルの4点目を記録した。

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一方のイプスウィッチ・タウンは62分に点差を縮めることに成功した。ジャック・クラークが左サイドで際立った突破を見せ、精度の高いグラウンダーのパスで努力を締めくくると、アニス・ミメティがダイレクトのシュートでゴールに流し込んだ。

アディショナルタイム1分、ホームチームはショバ・アクポムがペナルティエリア内からGKケパの逆を突くシュートを決め、2点目を記録した。試合はアーセナルの4－2での勝利で幕を閉じた。

この大勝により、アーセナルは明日水曜夜に行われる予定の抽選で、本大会における次の対戦相手を知ることになる。

なお、アーセナルはリーグカップにおける歴史的なジンクスの打破を目指している。同大会での優勝はわずか2度のみで、最後の優勝は1992－1993シーズンだった。昨季は決勝に進出したものの、マンチェスター・シティに0－2で敗れている。一方、リヴァプールは10度の優勝で同大会の最多優勝チームとして首位に立っている。