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マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーの妻コリーン・ルーニーが、夫妻がかつて住んでいた家のトイレ事情について、夫がこの先何を明かすのか不安だと打ち明けた。

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41歳の元サッカー選手は、ITVの番組『アイム・ア・セレブリティ、ゲット・ミー・アウト・オブ・ヒア!』の今シーズンに出場している。

キャンプ仲間との会話の中で、ルーニーはコリーンとともに、以前の自宅でビデ(Bidet)の代わりに2つ目の便器を設置したことを明かした。

ルーニーは「どうせビデは使わないようなものだった。だから便器を2つ置いて、僕とコリーンが並んで座って用を足せるようにしたんだ」と語った。

さらに「唯一やらないのは、彼女の前でお尻を拭くことだ。だから彼女が済ませて出ていくまで待たなければならない」と付け加えた。

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一方のコリーンは、ウェインが公の場で告白したこと、そして彼がこの先何を話すのかに不安を覚えたと明かした。

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番組『アイム・ア・セレブリティ:アンパックト』に出演したコリーンは、司会のサム・トンプソンとケミ・ロジャーズから、夫が全国放送で夫妻のトイレの習慣を明かしたことについてどう感じたかを問われた。

コリーンは「トイレの話そのものが問題だったわけではない。今あんなことを言うなら、次に彼の口から何が飛び出すのか、ということが気になった」と語った。

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続けて「あれは前の家でのことだから、もちろんずっと昔の話。業者から『便器を2つにしますか、それとも便器とビデにしますか?』と聞かれて、『じゃあ便器2つだけでいい、ビデは使わないから』と答えた。習慣になっていたわけではなく、必要なときにそうなっていただけ」と説明した。

その後、画面には便器の配置を写した写真が映し出され、2つの便器の間にはトイレットペーパーが1ロール置かれていた。

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コリーンは笑いながら「お互いに手渡し合っていた」と話した。

放送後、コリーンはインスタグラムにトイレの写真を投稿した。そのうちの1枚には、2つの便器の間に立って鏡の前でメイクをする彼女の姿が写っており、「2018」とのキャプションが添えられていた。

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さらに並んだ2つの便器を写した別の写真も投稿し、「なんてこと、私たちの前の家。スローンズ一家の家」とコメントした。

ルーニー、自殺を考えたことも

約1週間前、マンチェスター・ユナイテッドとイングランド代表のレジェンドであるウェイン・ルーニーは、現役時代にアルコール依存症に苦しむと同時に、自殺を考えるほど精神的に過酷な時期を経験していたことを明かした。その時期には周囲の人々から距離を置き、孤立していったという。

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41歳のルーニーは、ポッドキャスト「ギャビー・ローガンのミッドポイント・ライフ」に出演した際にこの経験を率直に語り、息子カイの誕生後、サッカーのピッチを離れたところで抱えていた問題に対処できなかった苦しい時期を振り返った。

元マンチェスター・ユナイテッドのスターは、自分が非常につらい時期にあると自覚していたものの、息子にそんな姿を見られたくなかったと説明。そのため人を避けて孤立するようになり、やがて自殺を考えるようになったという。

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ルーニーは「振り返ってみれば、自分は身勝手だったと言える。でも当時は、自分がとてもつらい時期にあることをわかっていた。カイにあんな姿を見せたくなかったから、自分も閉じこもってしまったんだ」と語った。

さらに「自殺を考えるようにさえなった。誰にも会いたくなかったし、街で人と顔を合わせるのも嫌で、店に入るのも嫌になった。サッカーのピッチではまだ心地よさを感じていたけれど、それ以外のあらゆることで多くの問題を抱えていた」と続けた。